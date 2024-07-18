Авиашоу, ярмарки и салют. Как пройдет День города в Барнауле в 2024 году?

Мэрия краевой столицы рассказала, как пройдет праздник

18 июля 2024, 17:10, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

18 июля в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 294-й годовщины со дня образования Барнаула. Его провел лично глава города Вячеслав Франк. Рассказываем, какие мероприятия пройдут и кто в них примет участие. Кстати, в этом году прогремит первый за год праздничный салют.

Итак, когда пройдет День города?

В 2024 году датой проведения Дня города определена суббота, 31 августа. Чаще его отмечают в сентябре. 31 августа – самая ранняя дата за последние годы. В 2023-м и 2022-м День города проводился 2 сентября. В 2021-м – 11 сентября, а в 2020-м – и вовсе 19 сентября. В последний раз в августе День города праздновали в 2014 году, то есть ровно 10 лет назад. Тогда День города был 30 августа. В этом году Барнаулу исполнится 294 года, основали город в 1730 году.

Главное, чтобы не подвела погода. Летом любые концерты и праздники посещать намного приятнее.

А где пройдет праздник?

На нескольких площадках Барнаула. Основным местом проведения станет площадь Сахарова. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев представил на рассмотрение концепцию праздничного оформления ко Дню города. Концепция предусматривает отражение Всероссийской темы годы – "Год семьи".

"Предлагаем расширить тему многодетных семей и дополнить ее словами – семья, дети, счастье. Также в тематику праздничной концепции предлагается ввести дополнительную тематику – трудовые династии. В дополнение к символике праздника добавятся ромашки – особый символ любви и верности", – приводит пресс-служба мэрии слова Антона Воробьева.

И какие мероприятия пройдут на площади Сахарова?

С 12 часов до 16 часов там состоится программа "Барнаул спортивный – город чемпионов" (наверняка вы ее посещаете каждый год), в рамках которой пройдет фестиваль "Готов к труду и обороне", а также соревнования по различным видам спорта и показательные выступления. С 16 часов на главной сцене свое творчество представят лучшие коллективы города, а также пройдет концертная молодежная программа.

А какие мероприятия пройдут на других площадках?

Праздничные программы традиционно пройдут во всех районах города и на пригородной территории. С 10 часов в парке культуры и отдыха "Центральный" начнет свою работу фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

Кроме того, в рамках празднования Дня города Барнаула на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской пройдет ярмарочное мероприятие "Барнаул семейный" и выставки "Барнаул туристский". Ожидается, что в них примут участие около 50 предприятий и организаций краевой столицы. В течение всего Дня города на Мало-Тобольской пройдут концерты, творческие мастерские и различные игры. В рамках выставки планируется проведение арт-шоу с участием профессиональных художников и песочного шоу. Художники будут рисовать картины в стиле стрит-арт, посвященные Дню города.

Пройдет ли авиашоу? Его же уже анонсировали ранее

Да-да. Одним из самых зрелищных мероприятий Дня города станут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил страны. Они пройдут с 17 часов до 18 часов над акваторией реки Оби. Увидеть выступления барнаульцы смогут из Нагорного парка и с городской набережной.

В мэрии краевой столицы также анонсировали, что накануне праздника – 30 августа – с 15:00 до 15:30 пройдет репетиция пилотажной группы.

Для обеспечения безопасности будет введено ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия.

Недавно мэр Барнаула Вячеслав Франк встретился с командиром пилотажной группы Сергеем Щегловым и начальником службы планирования и организации показов авиационной техники Сергеем Божковым. Ожидается, что летчики покажут барнаульцам очень красивое и красочное авиашоу.

"Выступление пилотажных групп в Барнауле стало хорошей традицией. "Русские Витязи" выступят в Барнауле впервые. Уверен, что горожане оценят это событие", – говорил Вячеслав Франк.

Авиационная группа "Русские Витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

А состоятся ли какие-то спортивные мероприятия?

Куда же без них. В 17 часов на площади перед Старым базаром состоится турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 3".

Как украсят Барнаул?

Под поздравительные баннеры различных форматов планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов. После утверждения эскизы будут направлены для размещения в районные администрации, на предприятия города, а также размещены на официальном сайте города.

Представитель мэрии Антон Воробьев отметил, что концепцией предлагается уделить внимание флажному оформлению города - разместить флаговые и объемно-пространственные композиции, при этом уделяя внимание равномерности распределения оформления. Основными местами размещения оформления традиционно станут главные улицы города, общественные пространства, места проведения праздничных мероприятий.

На День города будут продавать алкоголь?

Нет, традиционно продажу алкоголя на праздник запретят.

Салют будет?

Салюты пройдут на праздничных площадках в районах города, а также на площади Сахарова. Предпринимательское сообщество выступило с инициативой профинансировать проведение салюта из внебюджетных средств. Это будет первый салют в этом году.

Это окончательная программа?

Нет, полную программу опубликуют ближе к празднику.