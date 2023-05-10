Губернатор Томенко выяснит, чем можно помочь Мамонтовскому району

10 мая глава Алтайского края также проверит, что сделали власти района для его развития

10 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Село Мамонтово / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 мая совершит рабочую поездку в Мамонтовский район.

"Сегодня по плану – работа в Мамонтовском районе. Проверим, что уже сделано для развития и чем ещё можно помочь", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также губернатор прикрепил к посту фотографию с видом на райцентр с берега озера Большое Островное, откуда видно колесо обозрения и дом культуры.

Во время празднования 9 Мая Виктор Томенко заявил, что краевые власти делают всё, чтобы и Рубцовск, и Бийск получили звание "Город трудовой доблести". Вместе с тем, считает глава региона, такой же оценки заслуживают и многие сёла Алтайского края.