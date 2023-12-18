Виктор Томенко вошел в Генсовет "Единой России", а думец Бессарабов его покинул

Ротация генерального и высшего советов партии – обязательная уставная процедура

18 декабря 2023, 12:12, ИА Амител

Фото: er.ru

"Единая Россия" на съезде 17 декабря провела кадровую ротацию генерального совета партии. В состав органа вошел губернатор региона Виктор Томенко. В то же время ряды Генсовета покинул депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, сообщает пресс-служба партии.

Всего из Генсовета было выведено 46 человек, введено – 76. Общая численность органа выросла с 170 до 200 человек – в основном за счет партийцев из новых регионов.

Ротации подвергся и высший совет партии. Ряды органа покинули 13 человек. Также на этой неделе должна пройти и ротация в бюро высшего совета ЕР.

Отметим, ротация генерального и высшего советов партии – обязательная ежегодная процедура, которая предусматривает замену определенного процента членов президиума для повышения эффективности работы.