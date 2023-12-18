Виктор Томенко вошел в Генсовет "Единой России", а думец Бессарабов его покинул
Ротация генерального и высшего советов партии – обязательная уставная процедура
18 декабря 2023, 12:12, ИА Амител
"Единая Россия" на съезде 17 декабря провела кадровую ротацию генерального совета партии. В состав органа вошел губернатор региона Виктор Томенко. В то же время ряды Генсовета покинул депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, сообщает пресс-служба партии.
Всего из Генсовета было выведено 46 человек, введено – 76. Общая численность органа выросла с 170 до 200 человек – в основном за счет партийцев из новых регионов.
Ротации подвергся и высший совет партии. Ряды органа покинули 13 человек. Также на этой неделе должна пройти и ротация в бюро высшего совета ЕР.
Отметим, ротация генерального и высшего советов партии – обязательная ежегодная процедура, которая предусматривает замену определенного процента членов президиума для повышения эффективности работы.
13:14:56 18-12-2023
Если губернатор будет активно работать в далеком московском совете, а не пойдут дела в крае на самотек? Депутату Думы, которого исключили, надо было через улицу перейти.
14:15:14 18-12-2023
плакать или радоваться?
17:40:12 18-12-2023
что там с утра таролог предсказывал? вот, началось сбываться)
19:46:49 18-12-2023
Элен без ребят (17:40:12 18-12-2023) что там с утра таролог предсказывал? вот, началось сбываться... Беда придет в край, говорила новоиспеченная Ванга.
00:22:42 19-12-2023
Вот кто писал Устав партии и Народную программу Единой России , без них представить генеральный совет партии сложно . Потому что это всё вдумчиво ...
02:58:27 19-12-2023
Да не оправдал доверия Бессарабов ни нашего ни высших сил, продвигающих его. А зачем Томенко жить в грязи? И так почти 5 лет на нас потратил. Раньше ничего не делалось а сейчас просто пойдет по самотеку. Да и вообще какие дела они могут делать есди цену на яйца не могут восстановить?