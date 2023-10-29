Виктор Томенко вручил государственную награду Георгию Обухову

Глава региона на сцене драмтеатра поздравил юбиляра

29 октября 2023, 21:20, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с 85-летним юбилеем легенду алтайского театра драмы Георгия Обухова.

Глава региона отметил, что работа лауреата "Золотой маски" связана с огромным трудом, талантом и преданностью. Он также добавил, что своим примером Георгий Обухов вдохновляет людей на работу.

Томенко поздравил юбиляра с праздником, а также вручил ему государственную награду – орден "За заслуги перед Алтайским краем" I степени.