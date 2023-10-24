Легенде алтайского театра драмы Георгию Обухову исполнилось 85 лет

Уже в ближайшее дни лауреат "Золотой маски" выйдет на сцену со спектаклем "Король Лир"

24 октября 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: театр драмы имени Шукшина

Народный артист России, актер краевого театра драмы имени Шукшина, лауреат премии "Золотая маска" Георгий Обухов отмечает 85-летний юбилей. Из них 61 год провел на сцене алтайского драмтеатра, где исполнил более 300 ролей.

Георгий Обухов родился 24 октября 1938 года в Ростове-на-Дону, пережил оккупацию в детстве, в 1943-м чуть было не подорвался на мине. После окончания театральной студии при Ростовском театре кукол работал в местном театре кукол, затем – в Ростовском драматическом театре им. Ленинского комсомола. В 1962-м приехал в Барнаул и устроился в театр драмы. Вместе с Обуховым в коллектив пришли Валентин Мачкасов, Леонид Двоеглазов, Анатолий Коковкин.

Сегодня Георгий Обухов – единственный театральный работник в крае, имеющий звание народного артиста. Он и сейчас выходит на сцену. Две роли в премьерах прошлого сезона у молодых Артема Терехина и Дмитрия Огородникова: пожилого Воронина в "Авиаторе" по роману Дмитрия Водолазкина и Никанора Савича Бека в "Деле Кречинского".

Как сообщает пресс-служба театра драмы, день рождения Георгий Обухов встречает на репетиции премьерного "Короля Лира" в постановке главного режиссера Георгия Цнобиладзе. Посмотреть спектакль можно будет 27, 28 и 29 октября. Кстати, все билеты уже проданы.