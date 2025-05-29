Виктор Томенко: за 2024 год в Алтайском крае вырос объем собственной электроэнергии

Показатель увеличился на 3,2% год к году

29 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае за 2024 год вырос объем потребляемой и производимой электроэнергии. Всего на ремонт и реконструкцию "большой энергетики" выделили почти 9,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе правительства региона за прошедший год.

Глава региона заявил, что в 2024 году потребление электроэнергии составило 10,8 млрд киловатт-часов (кВт·ч), что на 3,2% больше, чем в 2023 году. Объем собственной электроэнергии в крае вырос на 2,6%, до 6,9 млрд кВт·ч.

"Основной задачей в сфере энергетики остается поддержание надежности ресурсоснабжения потребителей, что обеспечивается слаженной работой отвечающих за это компаний", – отметил Виктор Томенко.

Губернатор также подчеркнул, что сетевые и генерирующие организации в прошлом году отремонтировали следующие объекты на территории края:

3,5 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций;

более 8 тысяч километров линий электропередачи;

56 крупных единиц оборудования теплоэлектроцентралей;

выполнена замена 28,6 километра тепловых сетей.

На ремонт и реконструкцию в этой сфере направлено 9,6 млрд рублей.

Также Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в городе Яровом: