Викторина, репортаж и стихи: в АлтГПУ отметили День славянской письменности

Просветительские и творческие мероприятия, посвященные празднику, шли в течение недели

28 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Мастер-класс / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Алтайском педуниверситете провели ряд мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры и Дню филолога. Их ежегодно празднуют 24 и 25 мая. Партнером образовательных событий в вузе стало российское общество "Знание".

Студенты института филологии и межкультурной коммуникации отметили праздник в формате телерепортажа. Они взяли интервью у известных лингвистов, "последователей Кирилла и Мефодия", которые создали письменность для тех народов, которые ранее ее не имели. Героями сюжета стали создатель алеутского алфавита Иван Вениаминов, автор башкирского алфавита Василий Катаринский, создатели ингушской азбуки Фома Горепекин с Николаем Яковлевым и другие. Каждый алфавит представили под национальную музыку.

"Это наш месяц. 24 мая у нас День славянской письменности и культуры, 25-го числя – День филолога. И мы готовимся к 6 июня – ко дню рождения Александра Пушкина и дню рождения русского языка", – говорит лектор российского общества "Знание", заместитель директора по воспитательной работе института филологии и межкультурной коммуникации АлтГПУ Мария Винокурова.

Директор филиала российского общества "Знание" в Алтайском крае Ольга Бокова отметила, что реготделение не только проводит актуальные для просвещения мероприятия, но и поддерживает творческие проекты, возникающие в инициативных группах. Мероприятия, проводимые институтом филологии и межкультурной коммуникации, относятся к числу таких креативных форматов, которые гармонично вписываются в концепцию.

Непосредственно 24 мая будущие филологи участвовали в насыщенной программе. Читали стихотворения на открытом микрофоне, слушали тематические лекции, соревновались в викторине, расшифровывали кириллицу и писали перьевыми ручками.

Завершилась программа небольшим концертом ансамбля народной песни "Сказ".

Студенты АлтГПУ не только уважают культуру своей страны, но и проявляют патриотизм.

Напомним, ранее они победили в конкурсе патриотических проектов среди 33 команд педагогических вузов и колледжей. Ректор вуза Ирина Лазаренко похвалила студентов за успехи, поскольку убеждена, что будущим педагогам необходимо делиться своими знаниями, принципами и ценностями, а также воспитывать патриотов.