Виктория Гальцева пригласила жителей Алтайского края поучаствовать в выборах

Она отметила, что голос каждого жителя чрезвычайно важен

17 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Заслуженная артистка Российской Федерации Виктория Гальцева позвала пригласила жителей Алтайского края на выборы. Ролик она опубликовала в соцсетях.

"Голос каждого жителя чрезвычайно важен для будущего страны. Особенно в сегодняшней ситуации. Мы должны показать, что мы единый народ. И выборы Президента являются важным показателем нашего единства", - сказала Гальцева.

Ранее директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев обратился к жителям Алтайского края и пригласил людей на выборы.

