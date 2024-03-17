Виктория Гальцева пригласила жителей Алтайского края поучаствовать в выборах
Она отметила, что голос каждого жителя чрезвычайно важен
17 марта 2024, 13:00, ИА Амител
Заслуженная артистка Российской Федерации Виктория Гальцева позвала пригласила жителей Алтайского края на выборы. Ролик она опубликовала в соцсетях.
"Голос каждого жителя чрезвычайно важен для будущего страны. Особенно в сегодняшней ситуации. Мы должны показать, что мы единый народ. И выборы Президента являются важным показателем нашего единства", - сказала Гальцева.
Ранее директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев обратился к жителям Алтайского края и пригласил людей на выборы.
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22:51:50 17-03-2024
17 марта 2024, 13:00 слишком поздно , надо было раньше это делать .