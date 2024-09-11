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Опять без бабьего лета! Самый романтичный "период года" обойдет стороной Алтай

Впрочем, такой вывод можно сделать согласно долгосрочному прогнозу на сентябрь, так что небольшой шанс все же есть

11 сентября 2024, 16:20, ИА Амител

Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае, согласно долгосрочному прогнозу новосибирского ЦГМС, в сентябре не предвидится длительного периода хорошей погоды, который в народе называют бабьим летом. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Синоптик отметила, что классическое бабье лето, которое обычно приходится на период с 14 по 24 сентября, в этом году, по всей вероятности, обойдет Алтайский край стороной.

"Для бабьего лета характерна сухая безветренная погода с постепенным нарастанием дневных температур. Но по долгосрочному прогнозу Новосибирска во вторую декаду сентября днем температура воздуха будет колебаться от +8...+13 до +14...+19 градусов, в отдельные дни пройдут дожди. Ожидаются осадки и в третьей десятидневке. Температура воздуха днем от +18...+23 градусов понизится в середине декады до +12...+17", – рассказала Людмила Сырых.

Эксперт подчеркнула, что, к сожалению, бабье лето бывает не каждый год. Например, в 2023-м его не было в Алтайском крае.

Заморозки / Фото: Annie Spratt / unsplash.com

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Комментарии 3

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Гость

16:37:53 11-09-2024

Что такое, по мнению Людмилы Сырых, бабье лето, которого она не видит в упор? Должно быть +35, плавиться асфальт? Прогноз на Мыле вполне оптимистичный: +17°пт 13/ +19°сб 14/ +15°вс 15/ +14°пн 16/ +17°вт 17/ +20°ср 18/ +17°чт 19/ +18°пт 20/ +21°сб 21/ +15°вс 22/ +20°пн 23. Типичное "бабье лето"

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ололо

17:21:56 11-09-2024

Гость (16:37:53 11-09-2024) Что такое, по мнению Людмилы Сырых, бабье лето, которого она... это с комарами созвучно

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Гость

17:46:30 11-09-2024

Сегодня возле окна кружились стрекозы, красная и зеленая, большущие. Давно их не было видно.

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