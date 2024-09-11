Опять без бабьего лета! Самый романтичный "период года" обойдет стороной Алтай
Впрочем, такой вывод можно сделать согласно долгосрочному прогнозу на сентябрь, так что небольшой шанс все же есть
11 сентября 2024, 16:20, ИА Амител
В Алтайском крае, согласно долгосрочному прогнозу новосибирского ЦГМС, в сентябре не предвидится длительного периода хорошей погоды, который в народе называют бабьим летом. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
Синоптик отметила, что классическое бабье лето, которое обычно приходится на период с 14 по 24 сентября, в этом году, по всей вероятности, обойдет Алтайский край стороной.
"Для бабьего лета характерна сухая безветренная погода с постепенным нарастанием дневных температур. Но по долгосрочному прогнозу Новосибирска во вторую декаду сентября днем температура воздуха будет колебаться от +8...+13 до +14...+19 градусов, в отдельные дни пройдут дожди. Ожидаются осадки и в третьей десятидневке. Температура воздуха днем от +18...+23 градусов понизится в середине декады до +12...+17", – рассказала Людмила Сырых.
Эксперт подчеркнула, что, к сожалению, бабье лето бывает не каждый год. Например, в 2023-м его не было в Алтайском крае.
16:37:53 11-09-2024
Что такое, по мнению Людмилы Сырых, бабье лето, которого она не видит в упор? Должно быть +35, плавиться асфальт? Прогноз на Мыле вполне оптимистичный: +17°пт 13/ +19°сб 14/ +15°вс 15/ +14°пн 16/ +17°вт 17/ +20°ср 18/ +17°чт 19/ +18°пт 20/ +21°сб 21/ +15°вс 22/ +20°пн 23. Типичное "бабье лето"
17:21:56 11-09-2024
Гость (16:37:53 11-09-2024) Что такое, по мнению Людмилы Сырых, бабье лето, которого она... это с комарами созвучно
17:46:30 11-09-2024
Сегодня возле окна кружились стрекозы, красная и зеленая, большущие. Давно их не было видно.