Это связано с увеличением концентрации парниковых газов

23 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Собака на пляже / Фото: unsplash.com

2025 год может войти в список пяти самых теплых лет в истории. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых", – сказал он.

По словам Вильфанда, это связано с продолжающимся ростом концентрации парниковых газов, что приводит к постепенному повышению температуры. Кроме того, высокая температура океана также оказывает влияние на атмосферу, поскольку нагретый верхний слой воды передает тепло воздуху, что способствует повышению температуры воздуха.

Вильфанд отметил, что точную позицию 2025 года в пятерке самых теплых лет можно будет определить только во второй половине года.