Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких на Земле
Согласно одному из прогнозов, текущий год может занять второе место по высоте температуры воздуха
03 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете. Однако специалисты утверждают, что рекорд он не установит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года", – заявил Вильфанд.
Самым жарким на Земле стал 2024 год, побив рекорд 2023-го. Это связано с природным явлением Эль-Ниньо, при котором тепло уходит из океана в атмосферу. Такой процесс вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Ранее синоптик сообщал, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья. Оно понизит температуру воды в экваториальной части Тихого океана, что повлияет на погоду почти на всей планете. Однако специалисты заверили, что оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.
08:55:47 03-02-2025
Спонсоры выпуска: установщики кондиционеров.
11:05:27 03-02-2025
Судя по прошлому лету кодюк не помешает.
11:28:13 03-02-2025
Что-то я не заметила аномальной жары. Да и жары вообще. Было просто тепло.
11:38:48 03-02-2025
Гость (11:28:13 03-02-2025) Что-то я не заметила аномальной жары. Да и жары вообще. Было... под кондиционером в коме, видимо были.
с конца апреля по август каждый день +30
12:20:52 03-02-2025
Я живу на 5 этаже хрущевки с плоской крышей. И когда на улице жара, в квартире также. В этом году была жара дня три, не больше. И все лето шел дождь. Это я помню, потому, что у нас крыли кровлю и постоянно останавливали работу.
12:59:07 03-02-2025
Гость (12:20:52 03-02-2025) Я живу на 5 этаже хрущевки с плоской крышей. И когда на улиц... 24й был сумаседший год- у меня на стройке дома даже узбеки от жары выли, а им-то какбэ и не привыкать...