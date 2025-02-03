Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых жарких на Земле

Согласно одному из прогнозов, текущий год может занять второе место по высоте температуры воздуха

03 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Лето / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете. Однако специалисты утверждают, что рекорд он не установит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года", – заявил Вильфанд.

Самым жарким на Земле стал 2024 год, побив рекорд 2023-го. Это связано с природным явлением Эль-Ниньо, при котором тепло уходит из океана в атмосферу. Такой процесс вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Ранее синоптик сообщал, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья. Оно понизит температуру воды в экваториальной части Тихого океана, что повлияет на погоду почти на всей планете. Однако специалисты заверили, что оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.