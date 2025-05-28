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Вильфанд пообещал заморозки до -7 градусов в Сибири

Минусовые температуры ожидаются в том числе и в Алтайском крае

28 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Michael Held / unsplash.com
Фото: Michael Held / unsplash.com

Заморозки до -7 градусов ожидаются в регионах Сибири 28 и 29 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"28–29 мая прогнозируются заморозки в Алтайском крае, в Томской области до -3 градусов, в Новосибирской области – до -4 градусов. В Республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии – до -5...-7 градусов, в Туве – до -2", – предупредил специалист.

Помимо холодов, также прогнозируются мокрый снег и сильный ветер.

Ранее в Гидрометцентре Алтайского края сообщили, что в регионе днем 28 мая и в начале ночи на 29-е пройдут интенсивные осадки, в предгорьях ожидаются грозы и град. Ветер также усилится, а вероятность заморозков сохранится до конца мая.

Погода

Комментарии 7

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серый

14:47:00 28-05-2025

когда хорошее будет ?

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Гость

16:47:58 28-05-2025

серый (14:47:00 28-05-2025) когда хорошее будет ?... никада походу

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Гость

15:05:03 28-05-2025

Сожгите уже колдуна!

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Гость

18:50:43 28-05-2025

Гость (15:05:03 28-05-2025) Сожгите уже колдуна!...
Ну, делать прогноз 28 мая на 28 мая и ночь 29-го, я тоже могу. Даже точнее Вильфанда скажу, если будет пасмурно, то заморозка не будет, если прояснется, то заморозки будут. Как то так...

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серый

15:19:12 28-05-2025

не надо его жечь .он в начале мая угадал холод на 28 мая . с днем погранца !

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Гость

15:41:46 28-05-2025

Пусть себе заберет.

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Гость

17:07:14 28-05-2025

Одевайтесь по погоде и норм! Не июнь - месяц! Зато сердцу легче, чем в жару, дышится хорошо, дожди смывают пыль.

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