Вильфанд пообещал заморозки до -7 градусов в Сибири

Минусовые температуры ожидаются в том числе и в Алтайском крае

28 мая 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Michael Held / unsplash.com

Заморозки до -7 градусов ожидаются в регионах Сибири 28 и 29 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"28–29 мая прогнозируются заморозки в Алтайском крае, в Томской области до -3 градусов, в Новосибирской области – до -4 градусов. В Республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии – до -5...-7 градусов, в Туве – до -2", – предупредил специалист.

Помимо холодов, также прогнозируются мокрый снег и сильный ветер.

Ранее в Гидрометцентре Алтайского края сообщили, что в регионе днем 28 мая и в начале ночи на 29-е пройдут интенсивные осадки, в предгорьях ожидаются грозы и град. Ветер также усилится, а вероятность заморозков сохранится до конца мая.