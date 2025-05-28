Вильфанд пообещал заморозки до -7 градусов в Сибири
Минусовые температуры ожидаются в том числе и в Алтайском крае
28 мая 2025, 14:15, ИА Амител
Заморозки до -7 градусов ожидаются в регионах Сибири 28 и 29 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"28–29 мая прогнозируются заморозки в Алтайском крае, в Томской области до -3 градусов, в Новосибирской области – до -4 градусов. В Республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии – до -5...-7 градусов, в Туве – до -2", – предупредил специалист.
Помимо холодов, также прогнозируются мокрый снег и сильный ветер.
Ранее в Гидрометцентре Алтайского края сообщили, что в регионе днем 28 мая и в начале ночи на 29-е пройдут интенсивные осадки, в предгорьях ожидаются грозы и град. Ветер также усилится, а вероятность заморозков сохранится до конца мая.
14:47:00 28-05-2025
когда хорошее будет ?
16:47:58 28-05-2025
серый (14:47:00 28-05-2025) когда хорошее будет ?... никада походу
15:05:03 28-05-2025
Сожгите уже колдуна!
18:50:43 28-05-2025
Гость (15:05:03 28-05-2025) Сожгите уже колдуна!...
Ну, делать прогноз 28 мая на 28 мая и ночь 29-го, я тоже могу. Даже точнее Вильфанда скажу, если будет пасмурно, то заморозка не будет, если прояснется, то заморозки будут. Как то так...
15:19:12 28-05-2025
не надо его жечь .он в начале мая угадал холод на 28 мая . с днем погранца !
15:41:46 28-05-2025
Пусть себе заберет.
17:07:14 28-05-2025
Одевайтесь по погоде и норм! Не июнь - месяц! Зато сердцу легче, чем в жару, дышится хорошо, дожди смывают пыль.