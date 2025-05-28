Штормовое предупреждение объявили на Алтае из-за ливней, града и усиления ветра

Кроме того, до конца мая в ночные и утренние часы сохранится вероятность заморозков

28 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявили в Алтайском крае. Днем 28 мая и в начале ночи на 29-е в регионе пройдут интенсивные осадки, в предгорьях ожидаются грозы и град. Ветер усилится до 18–23 м/с, а по югу его порывы могут превысить 25 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.