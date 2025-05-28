Штормовое предупреждение объявили на Алтае из-за ливней, града и усиления ветра
Кроме того, до конца мая в ночные и утренние часы сохранится вероятность заморозков
28 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды объявили в Алтайском крае. Днем 28 мая и в начале ночи на 29-е в регионе пройдут интенсивные осадки, в предгорьях ожидаются грозы и град. Ветер усилится до 18–23 м/с, а по югу его порывы могут превысить 25 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"Сегодня в течение дня через районы Алтайского края на восток будет смещаться северо-западный циклон. Он принесет усиление ветра и обильные осадки. 28 мая на большей части региона пройдут дожди, а утром 29-го в предгорных районах они будут сопровождаться мокрым снегом. Вероятность заморозков у нас сохраняется до конца мая", – рассказала Людмила Сырых.
10:32:26 28-05-2025
Опять уровень воды повысится?
10:47:44 28-05-2025
Гость (10:32:26 28-05-2025) Опять уровень воды повысится?... На 28 мая 2025 г. уровень воды в реке Обь по данным гидропоста, находящегося в г. Барнаул, составляет 551 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см/
Так что все, прошла вторая волна- уровень начал снижаться.
11:18:08 28-05-2025
Гость (10:32:26 28-05-2025) Опять уровень воды повысится?... Конечно повысится
10:30:29 29-05-2025
Гость (11:18:08 28-05-2025) Конечно повысится... На 29 мая 2025 г. уровень воды в реке Обь по данным гидропоста, находящегося в г. Барнаул, составляет 544 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 7 см
Отдыхай.
10:30:09 30-05-2025
Гость (11:18:08 28-05-2025) Конечно повысится... На 30 мая 2025 г. уровень воды в реке Обь по данным гидропоста, находящегося в г. Барнаул, составляет 532 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 12 см
Выдыхай
11:03:21 28-05-2025
как же эти алтаи с сибирями уже надоели.
здесь и так не жизнь а наказание, сюда раньше просто ссылали
здесь не то что жизни, здесь даже нормальной погоды не бывает. от силы дней 45-50 в году.
13:10:48 28-05-2025
Гость (11:03:21 28-05-2025) как же эти алтаи с сибирями уже надоели.здесь и так не ж... уваливай, классика же
19:04:24 28-05-2025
Гость (11:03:21 28-05-2025) как же эти алтаи с сибирями уже надоели.здесь и так не ж... ХАХАХА))))))))))))))))))
11:06:02 28-05-2025
Как-то в апреле этого года, в жару, я написал, что еще снег будет. Мне минусов наставили. А я ведь прав был.
11:31:28 28-05-2025
Гость (11:06:02 28-05-2025) Как-то в апреле этого года, в жару, я написал, что еще снег ... аномально жаркий год, грят?
а вы - ведьм/ведьма, вас в холодильник надо, и на строганину.
12:29:32 28-05-2025
Musik (11:31:28 28-05-2025) аномально жаркий год, грят?а вы - ведьм/ведьма, вас в хо... Мусик, ты деточка? Мысли у тебя всегда, как у третьеклассника, который еще не познал мир.
20:12:45 28-05-2025
Гость (12:29:32 28-05-2025) Мусик, ты деточка? Мысли у тебя всегда, как у третьеклассник...
Судя по минусам, тут либо пубертатные подростки, что маловероятно, либо впавшие в старческий маразм, что скорее всего.
15:25:13 31-05-2025
Гость (11:18:08 28-05-2025) Конечно повысится... На 31 мая 2025 г. уровень воды в реке Обь по данным гидропоста, находящегося в г. Барнаул, составляет 519 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 13 см
снова мимо