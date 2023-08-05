Метеоролог пообещал похолодание после аномальной жары

Погода изменится во второй половине следующей недели

05 августа 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вслед за аномальной жарой в Центральную Россию придет похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В беседе с РИА Новости метеоролог рассказал, что в начале следующей недели в Москве и сопредельных областях температура воздуха составит до 34 градусов, но уже в среду опустится примерно до 25 градусов, в четверг будет 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье ожидается 18-23 градуса.

Также во второй половине будущей недели прогнозируются кратковременные дожди.

Накануне жителей Барнаула и Алтайского края предупредили об ухудшении погоды на выходных, ожидаются ливни, грозы и усиление ветра.