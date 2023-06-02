Вильфанд предрек Алтайскому краю жару и осадки ниже нормы в июне

Среднемесячная температура в первый месяц лета будет выше нормы примерно на 40% территории России

02 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Среднемесячная температура в июне будет выше нормы примерно на 40% территории России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Алтайском крае, в дополнение к этому, будет мало осадков.

Он отметил, что крайне тёплым июнь будет от Волги до западных границ Якутии – в Приволжском, Уральском федеральных округах и Западной Сибири.

Меньше чем обычно осадков будет на востоке Якутии, Камчатке, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Дождливее, чем обычно, будет в Ярославской, Тверской, Вологодской и Новгородской областях.