Вильфанд предрек Алтайскому краю жару и осадки ниже нормы в июне
Среднемесячная температура в первый месяц лета будет выше нормы примерно на 40% территории России
02 июня 2023, 17:45, ИА Амител
Среднемесячная температура в июне будет выше нормы примерно на 40% территории России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Алтайском крае, в дополнение к этому, будет мало осадков.
Он отметил, что крайне тёплым июнь будет от Волги до западных границ Якутии – в Приволжском, Уральском федеральных округах и Западной Сибири.
Меньше чем обычно осадков будет на востоке Якутии, Камчатке, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Дождливее, чем обычно, будет в Ярославской, Тверской, Вологодской и Новгородской областях.
17:52:46 02-06-2023
Вильфанд трудится не пробовал ?
22:25:36 02-06-2023
А кто такое вилфанд. Не звучит. А вот Гидрометеоцентр РФ звучит достойно как и Тасс уполномочен заявить, или от советского информбюро