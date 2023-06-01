Адскую жару до +38 градусов предстоит пережить жителям Алтая в выходные

Даже ночью будет жарко – примерно как в самый тёплый майский день

01 июня 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Алтайского края в первые выходные лета предстоит пройти испытание температурой – ожидается до +38 градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, дневная температура будет постепенно повышаться, начиная с 2 июня. В итоге с +26...+31 градуса к 4 июня столбики термометров поднимутся до +38 градусов. Ночью ожидается до +18 градусов.

В Барнауле днём будет чуть менее жарко. Максимальные +33 градуса в городе ожидаются в воскресенье, 4 июня. Ночью обещают до +16 градусов.

Все три дня в крае и Барнауле будет преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.