Адскую жару до +38 градусов предстоит пережить жителям Алтая в выходные
Даже ночью будет жарко – примерно как в самый тёплый майский день
01 июня 2023, 17:22, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жителям Алтайского края в первые выходные лета предстоит пройти испытание температурой – ожидается до +38 градусов.
По данным регионального Гидрометцентра, дневная температура будет постепенно повышаться, начиная с 2 июня. В итоге с +26...+31 градуса к 4 июня столбики термометров поднимутся до +38 градусов. Ночью ожидается до +18 градусов.
В Барнауле днём будет чуть менее жарко. Максимальные +33 градуса в городе ожидаются в воскресенье, 4 июня. Ночью обещают до +16 градусов.
Все три дня в крае и Барнауле будет преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
18:56:24 01-06-2023
Для пущей привлекательности заголовка, надо было написать «жителям России» (край наш же часть РФ)