Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

В некоторых регионах ожидается сильная жара

09 июня 2024, 22:30, ИА Амител

Подсолнухи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1684790

Температура воздуха в России летом будет около или чуть выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, холодным предстоящее лето не будет, а в некоторых регионах будет даже очень жарко. Например, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Крыму, а также в Астраханской, Волгоградской областях.

При этом Вильфанд призвал "не обманываться" и добавил, что погода в России летом будет очень изменчивой, пишет "Интерфакс".