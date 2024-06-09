Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
В некоторых регионах ожидается сильная жара
09 июня 2024, 22:30, ИА Амител
Подсолнухи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1684790
Температура воздуха в России летом будет около или чуть выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам специалиста, холодным предстоящее лето не будет, а в некоторых регионах будет даже очень жарко. Например, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Крыму, а также в Астраханской, Волгоградской областях.
При этом Вильфанд призвал "не обманываться" и добавил, что погода в России летом будет очень изменчивой, пишет "Интерфакс".
14:21:01 10-06-2024
То-ли дождик, то-ли снег, то-ли будет, то-ли нет....пойду в синоптики, тоже знаю слова: временами...местами....Зарплата хорошая у них?????