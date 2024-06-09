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Шторм надвигается на несколько районов Алтайского края

Непогода ожидается в ночь на 10 июня

09 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным синоптиков, в ночь с 9 на 10 июня в предгорных районах будут грозы и ливни, возможен град.

"Максимальные осадки прогнозируются в Третьяковском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском и Солонешенском районах", – сказано в сообщении МЧС.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

17:39:33 09-06-2024

Стало обыденность, 10 -15 минут и все пропало. Не надо грешить Богу. Люди пока не под властны Богу, но Природой управляет Бог.

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Гость

18:10:08 09-06-2024

Гость (17:39:33 09-06-2024) Стало обыденность, 10 -15 минут и все пропало. Не надо греши... На Урале вчера смерчи были. Так что радуйтесь, а мудрствуйте здесь. Если вы гневите, так кто в этом виноват?

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Гость

11:24:41 10-06-2024

Гость (17:39:33 09-06-2024) Стало обыденность, 10 -15 минут и все пропало. Не надо греши...
А Интернет от Диавола! Так что вали отсель!

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Гость

14:41:10 10-06-2024

Надо леса сажать!

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