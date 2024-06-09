Шторм надвигается на несколько районов Алтайского края

Непогода ожидается в ночь на 10 июня

09 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным синоптиков, в ночь с 9 на 10 июня в предгорных районах будут грозы и ливни, возможен град.