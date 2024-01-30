Фильм "Мастер и Маргарита" вышел на российские экраны 25 января

30 января 2024, 10:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"

Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" вышла 25 января и сейчас идет в российских кинотеатрах. Как и ожидалось, лента вызвала немало споров как среди фанатов книги, так и среди киноманов. В целом критики и зрители оценили фильм положительно, однако без критических отзывов не обошлось. Amic.ru посмотрел, что они пишут о фильме.

Что пишут критики?

Кинокритик Лидия Маслова в рецензии редакции "Кинопоиска" написала, что фильм показывает, скорее, "механизм создания романа". Также авторы картины стараются "погуще расписать душную атмосферу советского тоталитаризма начала 1930-х". Маслова отметила, что при всем желании авторов сократить роман, в фильме есть сцены и эпизодические персонажи, которые кажутся лишними. Также она раскритиковала реплики, добавленные авторами "от себя".

Автор kp.ru Денис Корсаков в своей рецензии написал, что найдутся люди, которые назовут эту экранизацию лучшей, но только потому, что "другие были еще хуже". Корсаков раскритиковал вольный подход создателей фильма к экранизации.

"Один черт знает, зачем сценаристу Роману Кантору понадобилась эта громоздкая и нелепая конструкция (оригинальная, булгаковская, десятилетиями полностью всех устраивала, пока не вылезли молодые дарования со своим креативом). Кантор и Локшин хотят быть не простыми иллюстраторами романа, а Художниками со своим уникальным видением? Они считают себя равными лучшему писателю на свете? (Зря, тысячу раз зря.) Хотят намекнуть, что Михаил Афанасьевич написал роман с целью отомстить своим гонителям? Пытаются добавить в книгу реализма, которого ей так отчаянно не хватало?" – написал он.

Также просчетом он назвал свиту Воланда. А вот среди плюсов фильма Корсаков перечислил подбор актеров и их игру, и некоторые сцены – например, бал у сатаны.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: film.ru

Кинообозреватель "Известий" Сергей Сычев отметил, что фильм – это "диалог с современным зрителем о его насущных проблемах". А главная его тема – это любовь Мастера и Маргариты.

"Другое дело, что знатоки Булгакова, а фильм все же адресован, прежде всего, им, знают, что в его творчестве любовь была "одной из", но далеко не главной темой. Воланд ставил человечеству "двойку". Создатели фильма оценивают не человечество, а двух свободных людей, которые предпочли смерть компромиссу, и если бы фильм назывался "Ромео и Джульетта", это вполне соответствовало бы его содержанию", – сказал критик.

Кинокритик Тимур Алиев в рецензии для РБК написал, что фильм – не столько экранизация романа, сколько "масштабное высказывание о цензуре и отношениях творца с властью". Он отметил размах новой экранизации и подчеркнул, что режиссер Михаил Локшин предлагает зрителю "не религиозно-философский трактат с "фигой в кармане", а высококачественный развлекательный аудиовизуальный продукт".

"Мир из фантазии авторов во многом противоречит роману, отклоняясь от его интонаций настолько, насколько это возможно. Судя по всему, Локшин и Кантор специально выбрали такой путь, заведомо приготовившись к гневу со стороны поклонников Булгакова", – отметил он.

Автор "Коммерсанта" Юлия Шагельмен написала, что новая картина подтверждает, что "Мастер и Маргарита" не поддается экранной адаптации. Она также отметила, что картина лишена "философско-экзистенциальных смыслов первоисточника, превращаясь в хронику совершенно материального и очень узнаваемого мира, где люди любят деньги, доносят друг на друга, колеблются в соответствии с указаниями вышестоящих инстанций, ходят на почти обнаженные вечеринки и на всякий случай извиняются до и после". Из плюсов она отметила съемку, которая выполнена "красочно, нарядно и с размахом".

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: film.ru

Елена Садкова из "Аргументов и Фактов" фильм похвалила и написала, что киношники пытаются дополнить роман Булгакова и переосмыслить его.

"Нет, нельзя сказать, что фильм не получился. А ведь скажут. И авторы в принципе шли на огромный риск в попытке экранизировать литературный шедевр, над которым Булгаков работал более двадцати лет, до самой смерти. На самом деле фильм получился сильный, мощный, красивый. Какие-то моменты пробирают до мурашек – финальные сцены с роскошной Юлией Снигирь – Маргаритой, например. Когда киносоздатели подарили поклонникам романа стремительный полет по его строкам, как будто ветер быстро перелистал страницы книги", – высказалась она.

Позитивно о ленте высказался и автор "Мира Фантастики" Игорь Хованский. Он написал, что фильм расширяет мир романа. И режиссер, по его мнению, "смог воплотить в кино булгаковскую чертовщину, лишенную аллегоризма, при этом заигрывая со зрителем и оставляя простор для догадок, что было реальным, а что нет". Хованский назвал фильм большим кино "о силе любви и о том, что в тяжелые времена лучше обращаться к творчеству, чем к дьяволу".

"Фильм впечатляет и актерами, и сценарием, и техническим уровнем. Несмотря на неизбежные для экранизации сокращения, основные сюжетные линии пройдут все ключевые точки, сакраментальные цитаты о квартирном вопросе, правде и рукописях обязательно прозвучат, а наряды Маргариты и Москва, которая могла бы быть, останутся в нашей памяти как образцы стиля. Среди немногих спорных решений можно назвать музыку, порой перекрывающую диалоги. Впрочем, это может быть лишь особенностью отдельно взятого кинозала", – написал он.

А зрителям фильм понравился?

Сейчас рейтинг картины на "Кинопоиске" довольно высокий – 7,9 балла на основе 35,5 тысячи оценок. Также зрители на портале написали к фильму 14 рецензий, из которых 12 – положительные и две – нейтральные. Отрицательных рецензий пока нет.

Многие зрители похвалили операторскую работу, новых Воланда и кота Бегемота, актеров, мрачную атмосферу, звуковое сопровождение, виды Москвы с воплощенными на экраны нереализованными архитектурными планами (например, Дворец Советов), историю любви и другие аспекты ленты.

"Фильм рекомендую к просмотру. В нем грамотно сочетаются как основные моменты, так и важные детали из оригинального произведения, что делает картину качественным и, главное, отечественным продуктом", – написал один из зрителей.

Также зрители похвалили игру актёров, особенно Юлии Снигирь, сыгравшей Маргариту.

"Юлия Снигирь, которая воплотила Маргариту, по мне, так смела и красива. Но такой, не обычной красотой, а холодной. Ведьминской. В обычной жизни Евгений Цыганов и Юлия Снигирь – супруги, и это стало им подспорьем в проявлении искрения между ними на фоне близости. Юлия Снигирь какая-то боевая и утонченно холодно-красивая, как Маргарита, при чтении романа тоже это ощущаешь. Она решительная, но это ее и выделяет", – написала одна из зрительниц.

В нейтральной рецензии один из зрителей, например, написал, что получил смешанные впечатления от фильма, потому что в нем нет булгаковского юмора, не раскрывается ни одна из трех сюжетных линий.

"Из трех линий романа в фильме толком не раскрыта ни одна из них. И дело не в том, что мало экранного времени, а в том, что авторы сами не очень понимают, что главнее. Их сложно было бы за это упрекнуть, если бы они были читателями. Но они авторы фильма. И могли бы определиться как-то. С большим усилием можно было бы выделить линию любви в этой экранизации, но и она размыта и неубедительна. Не понравились ни Мастер, ни Маргарита. И даже не как актеры, а именно как линия большой любви", – написал он.

В другой нейтральной рецензии зритель называет "спорными моментами" второстепенных персонажей, несколько параллельно идущих сюжетных линий и перебор со спецэффектами.

"Видно, что было вложено много: костюмы, декорации, массовка, эффекты, музыка – но сложилось все не в эпохальное полотно, а, скорее, в винегрет образов. Антиутопия сталинского ампира своими высотками прыгает в исторический роман через марвеловские спецэффекты: мозаика никак не складывается", – написал посмотревший фильм.

В комментариях под трейлером к фильму отзывы в основном положительные.

"Очень ждала и не разочаровалась. Второй день под впечатлениями. Пойду еще раз. Очень интересная линия, браво режиссеру. Фильм прекрасен! Можно много придираться и сравнивать, но зачем? Нужно просто насладиться отличной работой , увидеть это произведение с другого ракурса и получить удовольствие, в очередной раз поняв, что это произведение автора еще много лет будет до конца непостижимо", – поделился впечатлением один из зрителей.

Или, например:

"Были сегодня в кинотеатре, фильм понравился 8/10. Хочется отметить графику, спецэффекты на высшем уровне, акустика огонь. Даже удивительно, как создатели сумели поместить столько сюжетных и временных линий в 2,5 часа. Единственное, урезана сцена бала, концовки. А так здорово получилось", – написал пользователь под трейлером.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: film.ru

Что это за фильм?

"Мастер и Маргарита" – это фильм российского режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Главные роли исполнили Аугуст Диль ("King’s Man: Начало", "Бесславные ублюдки"), Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "1993") и Юлия Снигирь ("Казнь", "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть").

Сюжет фильма развернется в Москве 1930-х годов. Известный писатель внезапно оказывается в опале. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, и автор превращается в изгоя. Писатель знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Главный герой его произведения – дьявол Воланд, прообразом которого является знакомый иностранец. Литератор погружается в написание романа с головой и перестает различать вымысел и реальность.

В кино можно сходить, если вам исполнилось 18 лет.