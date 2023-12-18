Винер: российские гимнастки никогда не будут выступать без флага и гимна страны
Она отметила, что Россия могла претендовать лишь на одно место на Олимпиаде в Париже
18 декабря 2023, 22:40, ИА Амител
Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Она отметила, что Россия могла претендовать лишь на одно место на Олимпиаде в Париже. По ее словам, такое выступление не нужно – оно пройдет без флага, гимна, общения, болельщиков.
"Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", – добавила Винер.Напомним, что в 2024 году отбор на ОИ в художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Спортсменки из России не смогут посоревноваться на чемпионате Европы после запрета от Европейского гимнастического союза участвовать РФ и Белоруссии в турнирах под своей эгидой.
Ранее МОК допустил россиян к участию, но на жестких условиях. Всего вместе с белорусами россияне завоевали 11 квот. Шесть из них – по борьбе, еще три – по велоспорту, одна – по академической гребле и еще одна – по плаванию. В организации не уточнили, какие из них завоеваны российскими спортсменами, а какие – белорусскими.
00:00:23 19-12-2023
Хорошо старушке винер, находящейся на иждевении у узбека, про патриотизм рассуждать. А у девчонок спортивная жизнь коротка.
09:16:14 19-12-2023
Гость (00:00:23 19-12-2023) Хорошо старушке винер, находящейся на иждевении у узбека, пр... если коротка, то пусть уделяют внимание учебе. Спорт не освобождает от необходимости работать после завершения карьеры.
10:28:12 19-12-2023
Гость (00:00:23 19-12-2023) Хорошо старушке винер, находящейся на иждевении у узбека, пр... Какие ВЫ злые!!!!!!!!!!!!!!!! Добейтесь сначала того, чего добилась ВЕЛИКАЯ Ирина Винер! а причем здесь её бывший??? лишь бы обличить человека??? совесть имейте и карму не портите свою наговорами!!!
07:32:08 19-12-2023
А я одобряю. И уважаю.
07:38:18 19-12-2023
В России нередко бабы были круче мужиков. Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут
10:18:24 19-12-2023
Гость (07:38:18 19-12-2023) В России нередко бабы были круче мужиков. Коня на скаку оста... Ну да, в сказках много чего тоже написано, такого же нереального ...
08:19:47 19-12-2023
решение достойное уважения!
09:43:28 19-12-2023
мое уважение Ирине Александровне и всем спортсменам, отказавшимся выступать под тряпкой МОК!
11:13:38 19-12-2023
Так должны поступить все спортсмены РОССИИ. Хватит унижаться перед МОК и Западом!