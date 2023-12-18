Винер: российские гимнастки никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Она отметила, что Россия могла претендовать лишь на одно место на Олимпиаде в Париже

18 декабря 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Она отметила, что Россия могла претендовать лишь на одно место на Олимпиаде в Париже. По ее словам, такое выступление не нужно – оно пройдет без флага, гимна, общения, болельщиков.

"Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", – добавила Винер.Напомним, что в 2024 году отбор на ОИ в художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Спортсменки из России не смогут посоревноваться на чемпионате Европы после запрета от Европейского гимнастического союза участвовать РФ и Белоруссии в турнирах под своей эгидой.

Ранее МОК допустил россиян к участию, но на жестких условиях. Всего вместе с белорусами россияне завоевали 11 квот. Шесть из них – по борьбе, еще три – по велоспорту, одна – по академической гребле и еще одна – по плаванию. В организации не уточнили, какие из них завоеваны российскими спортсменами, а какие – белорусскими.