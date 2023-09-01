Грузовик улетел с трассы после аварии под Барнаулом
По словам очевидцев, виноват водитель, который невнимательно пошел на обгон
01 сентября 2023, 11:27, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Авария с участием грузовой машины произошла на трассе под Барнаулом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По словам автора сообщения, опубликованного в сообществе "Инцидент Барнаул", водитель легкового автомобиля начал обгонять несколько машин и зацепил колесо грузовика. Из-за этого последний опрокинулся и оказался вне дороги на крышею.
Отмечается, что водитель выбрался самостоятельно, однако техника получила серьезные повреждения.
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