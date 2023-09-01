Грузовик улетел с трассы после аварии под Барнаулом

По словам очевидцев, виноват водитель, который невнимательно пошел на обгон

01 сентября 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Авария с участием грузовой машины произошла на трассе под Барнаулом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам автора сообщения, опубликованного в сообществе "Инцидент Барнаул", водитель легкового автомобиля начал обгонять несколько машин и зацепил колесо грузовика. Из-за этого последний опрокинулся и оказался вне дороги на крышею.

Отмечается, что водитель выбрался самостоятельно, однако техника получила серьезные повреждения.