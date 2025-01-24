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Вирус Mamont массово атакует россиян через Telegram

При открытии файла троян считывает личные данные, получая доступ к платежным системам

24 января 2025, 17:50, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

МВД России предупредило о рассылке в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения, заражающего устройства вирусом Mamont. Этот троян считывает push-уведомления, SMS-сообщения и фотографии из галереи, что позволяет злоумышленникам получить доступ к платежным системам.

"Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих", – сообщили в УБК МВД России.

Чаще всего вредоносные файлы сопровождаются вопросом "Это ты на видео?" или словом "видео" в названии файла. При открытии такого файла на устройстве устанавливается троян Mamont, который не только считывает личные данные, но и автоматически пересылает файл всем контактам пользователя в мессенджере.

По данным МВД, конечной целью преступников является доступ к платежным средствам. Однако украденные персональные данные и информация с устройства также могут быть использованы в противоправных целях.

Ведомство призвало граждан быть внимательными и не открывать сообщения с неизвестными файлами, независимо от того, кто является отправителем.

Россия Мошенники Кибератаки соцсети мессенджеры

Комментарии 4

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Соседка

18:19:48 24-01-2025

Вы уточняйте сразу, что владельцам айфонов это не страшно

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Шинник

18:32:24 24-01-2025

Телеграмм -зло

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Гость

19:46:11 24-01-2025

Шинник (18:32:24 24-01-2025) Телеграмм -зло... Телеграм - зло. Телеграф - добро. Голубиная почта - добрее. Берестяная табличка - добрейшее

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Ольга

23:22:44 24-01-2025

Пользуюсь сайтом Телеграмм и за сегоднешний день я ничего такого не заметила и ни каким анонимных сообщений не приходило Слава Господу Богу.

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