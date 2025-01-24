При открытии файла троян считывает личные данные, получая доступ к платежным системам

24 января 2025, 17:50, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

МВД России предупредило о рассылке в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения, заражающего устройства вирусом Mamont. Этот троян считывает push-уведомления, SMS-сообщения и фотографии из галереи, что позволяет злоумышленникам получить доступ к платежным системам.

"Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих", – сообщили в УБК МВД России.

Чаще всего вредоносные файлы сопровождаются вопросом "Это ты на видео?" или словом "видео" в названии файла. При открытии такого файла на устройстве устанавливается троян Mamont, который не только считывает личные данные, но и автоматически пересылает файл всем контактам пользователя в мессенджере.

По данным МВД, конечной целью преступников является доступ к платежным средствам. Однако украденные персональные данные и информация с устройства также могут быть использованы в противоправных целях.

Ведомство призвало граждан быть внимательными и не открывать сообщения с неизвестными файлами, независимо от того, кто является отправителем.