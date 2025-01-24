Вирус Mamont массово атакует россиян через Telegram
При открытии файла троян считывает личные данные, получая доступ к платежным системам
24 января 2025, 17:50, ИА Амител
МВД России предупредило о рассылке в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения, заражающего устройства вирусом Mamont. Этот троян считывает push-уведомления, SMS-сообщения и фотографии из галереи, что позволяет злоумышленникам получить доступ к платежным системам.
"Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих", – сообщили в УБК МВД России.
Чаще всего вредоносные файлы сопровождаются вопросом "Это ты на видео?" или словом "видео" в названии файла. При открытии такого файла на устройстве устанавливается троян Mamont, который не только считывает личные данные, но и автоматически пересылает файл всем контактам пользователя в мессенджере.
По данным МВД, конечной целью преступников является доступ к платежным средствам. Однако украденные персональные данные и информация с устройства также могут быть использованы в противоправных целях.
Ведомство призвало граждан быть внимательными и не открывать сообщения с неизвестными файлами, независимо от того, кто является отправителем.
18:19:48 24-01-2025
Вы уточняйте сразу, что владельцам айфонов это не страшно
18:32:24 24-01-2025
Телеграмм -зло
19:46:11 24-01-2025
Шинник (18:32:24 24-01-2025) Телеграмм -зло... Телеграм - зло. Телеграф - добро. Голубиная почта - добрее. Берестяная табличка - добрейшее
23:22:44 24-01-2025
Пользуюсь сайтом Телеграмм и за сегоднешний день я ничего такого не заметила и ни каким анонимных сообщений не приходило Слава Господу Богу.