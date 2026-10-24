Из‑за роста числа непривитых людей вспышки заражений постепенно учащаются

24 октября 2026, 17:56, ИА Амител

Медучреждения обеспечены необходимым количеством вакцины / Фото: из архива amic.ru

Вирусолог Сергей Нетесов, академик РАН и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, допустил возможность возвращения вакцинации от натуральной оспы, но лишь при одном условии: если оспа обезьян начнет активно передаваться воздушно‑капельным путем, пишет ТАСС.

Об этом эксперт заявил во время лекции на Международной экологической студенческой конференции. Он напомнил, что в западных изолятах вируса уже фиксировали случаи респираторной передачи, а характеристики штаммов, циркулирующих сейчас в Европе и в Ленинградской области, свидетельствуют о сохранении высокой патогенности возбудителя. 19 октября в Санкт‑Петербурге подтвердили оспу обезьян у пяти госпитализированных пациентов.

Сергей Нетесов обратил внимание на историческую закономерность: после вспышки в 1970‑х годах крупных эпидемий долгое время не наблюдалось — этому способствовала массовая вакцинация против натуральной оспы, которая давала перекрестную защиту от оспы обезьян. Однако с прекращением прививочной кампании в 1980 году ситуация постепенно менялась.

"Но в 1980 году вакцинация прекратилась, и все остальные люди в мире, начиная с 1981 года, не были вакцинированы против оспы. И постепенно число таких невакцинированных все больше и больше. И число вспышек вируса, называемого вирусом «оспы обезьян», тоже начало понемножку увеличиваться", — подчеркнул вирусолог.

По его словам, именно рост доли неиммунного населения создает предпосылки для более активного распространения инфекции. Если начнется распространение респираторным путем, то не исключена вероятность, что люди вернутся к вакцинации против натурального вируса, заключил Нетесов.