Вирусолог рассказал, грозит ли России вспышка сибирской язвы

Опаснейшую болезнь выявили уже в нескольких регионах

25 марта 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов, ранее работавший в центре "Вектор" объяснил, грозит ли России вспышка сибирской язвы. Его слова приводит "КП-Новосибирск".

Ранее в Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на опасное заболевание. Он приехал из Чувашии, где до этого выявили двух заразившихся. Сейчас под наблюдением больше 100 человек, которые контактировали с пациентом из Подмосковья.

По словам Чепурнова, сибирская язва практически не передаётся от человека к человеку. Для этого нужно, чтобы кто-то долго контактировал с кровью больного – например, делал перевязки. Но на практике этого практически не бывает.

Как правило, человек заражается от животного. Это происходит, например, при разделывании туши, когда кровь больного зверя попадает в микротрещины на коже. Но подхватить опасную бактерию от животного можно также и по воздуху.

"Повторюсь: риск передачи заболевания от человека к человеку ничтожно мал. Я больше переживал бы за то место, где разделывали животных. Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно. Обычно заражённых животных сжигают, грунт, на котором они находились, стараются закопать. И потом на этой территории долгое время запрещают проводить какие-либо работы, иначе велик риск заразиться снова: эти бактерии живут несколько десятков лет. Американцы, например, даже сожгли помещение, в котором располагался их центр по исследованию сибирской язвы, когда исследования там прекратили. Всё потому, что никакой обработкой бактерии Bacillus anthracis не убить. А если они принимают форму споры, то становятся просто неубиваемыми", – рассказал специалист.

Он также сообщил, что надвигающееся потепление никак не повлияет на распространение заболевания, так как "у сибирской язвы другой путь заражения".