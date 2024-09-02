В последний день лета краевая столица отметила день рождения

02 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

День города Барнаула - 2024 / Фото: amic.ru

День города Барнаула 31 августа 2024 года стал настоящим праздником для всех жителей и гостей города. Обширная программа мероприятий, включающая в себя культурные, спортивные и развлекательные программы, позволила каждому найти занятие по душе.

Авиашоу "Русских витязей" стало одним из самых ярких событий дня. Жители города с замиранием сердца наблюдали за сложнейшими фигурами пилотажа в небе над Барнаулом. По всему городу были организованы различные фестивали и ярмарки. Гости могли попробовать блюда местной кухни, приобрести сувениры ручной работы, принять участие в мастер-классах и конкурсах.

Корреспонденты amic.ru побывали во всех уголках города и запечатлели самые яркие моменты. В парке "Центральный" глаза разбегались от обилия цветов и разнообразия культур, представленных на фестивале. Парк "Изумрудный" превратился в настоящий банный рай, где желающие могли бесплатно попариться и оценить мастерство банщиков. А в "Лесной сказке" царила атмосфера творчества и семейного отдыха благодаря мастер-классам, концерту и трогательной акции "Весточка из дома".

На площади Титова гости праздника могли повеселиться с очаровательным котом. А юные гимнастки демонстрировали свое мастерство, создавая на площадке настоящий "конвейер грации".

Завершился праздник концертом на площади Сахарова, где выбрали "Мисс Барнаул – 2024". Ею стала Стефания Пластинина.

Как Барнаул отметил свое 294-летие – в нашем фоторепортаже.