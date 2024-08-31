"Показали по максимуму". Лучшие моменты полета над Барнаулом шестерки Су-30СМ

"Русские витязи" собрали на своем авиашоу, наверное, почти всех жителей города

31 августа 2024, 18:02, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Русские витязи" устроили настоящее шоу в небе над Барнаулом. Посмотреть на одну из лучших авиационных групп России пришли, наверное, все жители Барнаула. Во всяком случае, сложилось именно такое впечатление. Свободных мест не было в Нагорном парке и на набережной Оби. Не каждый салют в городе собирал столько зрителей.

Программа длилась более 20 минут. Ранее "Русские витязи" рассказали, что покажут и петли, и бочки, и виражи: "Постараемся по максимуму". Amic.ru запечатлел на видео и фото лучшие моменты полета над городом шестерки истребителей Су-30СМ.

"Русские витязи" над Барнаулом / Видео: amic.ru

Напомним, больше видео и фото вы можете увидеть в Telegram-канале amic.ru, в котором идет трансляция празднования Дня города Барнаула.

