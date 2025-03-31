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Вкусно, как дома. Где в Барнауле купить натуральные и качественные полуфабрикаты?

Котлеты, голубцы, блины и многое другое можно найти на "Эко-Ярмарке"

31 марта 2025, 10:14, ИА Амител erid: 2W5zFJss7ex

Пельмени компании "Старые традиции" / Фото: Ольга Новикова
Пельмени компании "Старые традиции" / Фото: Ольга Новикова

Любите домашнюю еду, но нет времени готовить – не беда. "Эко-Ярмарка" на ул. Взлетной, 2к, приглашает барнаульцев запастись вкусными и полезными полуфабрикатами от компании "Старые традиции". Их готовят вручную по традиционным рецептам из натуральных ингредиентов, что позволяет сохранить тот самый домашний вкус.

Есть несколько причин попробовать полуфабрикаты от "Старых традиций":

  • натуральный состав – только свежее мясо, овощи, специи, без ГМО;
  • ручная работа – каждую партию готовят люди, что обеспечивает знакомый вкус и качество;
  • удобство – полуфабрикаты экономят время на приготовление пищи.

Ассортимент разнообразный. Можно купить:

  • пельмени – классические с говядиной и свининой, нежные с курицей, пикантные с бараниной;
  • вареники – с картошкой, луком и творогом;
  • блинчики – с мясом и творогом;
  • голубцы и тефтели – сочные, ароматные, как у бабушки;
  • котлеты – из отборного мяса, без сои и усилителей вкуса;
  • домашний холодец – по традиционному рецепту;
  • маринованное мясо для шашлыка – свежее, готовое к жарке.
Полуфабрикаты компании "Старые традиции" / Фото: Ольга Новикова

Компания "Старые традиции" время от времени радует покупателей акциями и скидками, так что есть шанс купить любимые полуфабрикаты по выгодной цене.

На "Эко-Ярмарке2 представлены только проверенные производители, которые дорожат своей репутацией. С ними можно пообщаться, узнать о продукте и получить советы по приготовлению. На рынке можно купить и другие натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров: молочные изделия, мед, мясо, рыбу, выпечку и т. д.

Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает шопинг приятным и комфортным.

"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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СайтООО "Эко-Ярмарка"

Комментарии 4

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Татьяна

14:06:51 31-03-2025

А какие цены??? А то дешевле самому потрудиться

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Гость

14:11:13 31-03-2025

А цветные пельмени тоже натуральные?

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Гость

00:14:10 02-04-2025

Гость (14:11:13 31-03-2025) А цветные пельмени тоже натуральные?... Морковный сок, свекольный сок в тесто, и будет цвет.

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Гость

20:10:12 31-03-2025

У соседа, который держит скотину и птицу.

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