Вкусно, как дома. Где в Барнауле купить натуральные и качественные полуфабрикаты?
Котлеты, голубцы, блины и многое другое можно найти на "Эко-Ярмарке"
31 марта 2025, 10:14, ИА Амител erid: 2W5zFJss7ex
Любите домашнюю еду, но нет времени готовить – не беда. "Эко-Ярмарка" на ул. Взлетной, 2к, приглашает барнаульцев запастись вкусными и полезными полуфабрикатами от компании "Старые традиции". Их готовят вручную по традиционным рецептам из натуральных ингредиентов, что позволяет сохранить тот самый домашний вкус.
Есть несколько причин попробовать полуфабрикаты от "Старых традиций":
- натуральный состав – только свежее мясо, овощи, специи, без ГМО;
- ручная работа – каждую партию готовят люди, что обеспечивает знакомый вкус и качество;
- удобство – полуфабрикаты экономят время на приготовление пищи.
Ассортимент разнообразный. Можно купить:
- пельмени – классические с говядиной и свининой, нежные с курицей, пикантные с бараниной;
- вареники – с картошкой, луком и творогом;
- блинчики – с мясом и творогом;
- голубцы и тефтели – сочные, ароматные, как у бабушки;
- котлеты – из отборного мяса, без сои и усилителей вкуса;
- домашний холодец – по традиционному рецепту;
- маринованное мясо для шашлыка – свежее, готовое к жарке.
Компания "Старые традиции" время от времени радует покупателей акциями и скидками, так что есть шанс купить любимые полуфабрикаты по выгодной цене.
На "Эко-Ярмарке2 представлены только проверенные производители, которые дорожат своей репутацией. С ними можно пообщаться, узнать о продукте и получить советы по приготовлению. На рынке можно купить и другие натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров: молочные изделия, мед, мясо, рыбу, выпечку и т. д.
Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает шопинг приятным и комфортным.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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14:06:51 31-03-2025
А какие цены??? А то дешевле самому потрудиться
14:11:13 31-03-2025
А цветные пельмени тоже натуральные?
00:14:10 02-04-2025
Гость (14:11:13 31-03-2025) А цветные пельмени тоже натуральные?... Морковный сок, свекольный сок в тесто, и будет цвет.
20:10:12 31-03-2025
У соседа, который держит скотину и птицу.