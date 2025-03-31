Вкусно, как дома. Где в Барнауле купить натуральные и качественные полуфабрикаты?

Котлеты, голубцы, блины и многое другое можно найти на "Эко-Ярмарке"

31 марта 2025, 10:14, ИА Амител erid: 2W5zFJss7ex

Пельмени компании "Старые традиции" / Фото: Ольга Новикова

Любите домашнюю еду, но нет времени готовить – не беда. "Эко-Ярмарка" на ул. Взлетной, 2к, приглашает барнаульцев запастись вкусными и полезными полуфабрикатами от компании "Старые традиции". Их готовят вручную по традиционным рецептам из натуральных ингредиентов, что позволяет сохранить тот самый домашний вкус.

Есть несколько причин попробовать полуфабрикаты от "Старых традиций":

натуральный состав – только свежее мясо, овощи, специи, без ГМО;

ручная работа – каждую партию готовят люди, что обеспечивает знакомый вкус и качество;

удобство – полуфабрикаты экономят время на приготовление пищи.

Ассортимент разнообразный. Можно купить:

пельмени – классические с говядиной и свининой, нежные с курицей, пикантные с бараниной;

вареники – с картошкой, луком и творогом;

блинчики – с мясом и творогом;

голубцы и тефтели – сочные, ароматные, как у бабушки;

котлеты – из отборного мяса, без сои и усилителей вкуса;

домашний холодец – по традиционному рецепту;

маринованное мясо для шашлыка – свежее, готовое к жарке.

Полуфабрикаты компании "Старые традиции" / Фото: Ольга Новикова

Компания "Старые традиции" время от времени радует покупателей акциями и скидками, так что есть шанс купить любимые полуфабрикаты по выгодной цене.

На "Эко-Ярмарке2 представлены только проверенные производители, которые дорожат своей репутацией. С ними можно пообщаться, узнать о продукте и получить советы по приготовлению. На рынке можно купить и другие натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров: молочные изделия, мед, мясо, рыбу, выпечку и т. д.

Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает шопинг приятным и комфортным.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

"ВКонтакте"​

"Одноклассники"

СайтООО "Эко-Ярмарка"

Реклама