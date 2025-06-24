Вкусы детства. Как алтайский гастрофестиваль будет удивлять блюдами по бабушкиным рецептам

В 2025 году организаторы "АХ! Феста" решили обратиться к гастрономическим традициям, которые бережно хранят на Алтае

24 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Тема "АХ! Феста" - "За рецептами на деревню к бабушке"

В июле в селе Алтайское пройдет уже восьмой по счету гастрономический фестиваль "АХ! Фест". В этот раз он пройдет под девизом "За рецептами на деревню к бабушке". Именитые шефы, которые работают в статусных ресторанах по всей стране, приедут на Алтай и попробуют удивить гостей вкусами, знакомыми многим с детства.

Во многом на эту идею организаторов вдохновила Мина Карабанова — 82-летняя старообрядка из села Нижнекаменка. Она готовит множество традиционных блюд, используя практически все, что растет у нее в огороде. В преддверии фестиваля состоялся пресс-тур "На деревню к бабушке", в рамках которого алтайские журналисты и блогеры отправились в госте к Мине Фатеевне.

Козёл с курицей в огороде

Мина Фатеевна Карабанова — живое воплощение темы фестиваля, рассказывает его бессменный организатор Константин Михеев. Женщина родилась во время Великой Отечественной войны в многодетной семье, долгое время трудилась на химическом заводе, а на старости лет купила домик в Алтайском районе и нашла здесь спокойствие.

Гастрономия — особенное увлечение для Карабановой. Во время готовки она активно использует дикоросы, многие из которых растут у нее на участке: лопух, медуницу, колбу, сныть, душицу, шалфей, василек и многие другие. По словам женщины, растения придают блюдам не только вкусовые оттенки, но и удивительную энергию.

Голодным из журналистов, приехавших к Мине Фатеевне в гости, не ушел никто: их ждали пироги из ревеня и картошки с грибами, а также перловая каша, томлёная в деревенской печи по традиционному рецепту.

А еще хозяйка приготовила свои фирменные блюда: "Козла в огороде" и "Курицу на полянке". Первое — это овощное рагу с мясом козла или марала. Второе — салат из курицы и овощей и трав, которые можно найти у себя в огороде.

И это лишь малая часть рецептов, которые бережно хранить жительница Нижнекаменки.

Тема "АХ! Феста" - "За рецептами на деревню к бабушке"

Чего ждать на фестивале?

Помимо блюд, секреты которых рассказала Мина Карабанова, гостей "АХ! Феста" в 2025 году ждут и другие угощения, приготовленные по традиционным рецептом. Как и всегда, на фестиваль приедет множество известных шеф-поваров. Так, в Алтайское приедет телеведущий и кулинарный просветитель Василий Емельяненко. Кроме того, в приготовлении блюд примут участие представители Сибирской гильдии поваров, команды Chefs Team Russia и института гастрономии СФУ

Как признавались шефы, которые приезжали на "АХ! Фест" в предыдущие годы, участие в фестивале - большой вызов для них. Они заранее думают о том, как удивить гостей, следуя главному девизу мероприятия. Так что в этот раз опытные повара придумают, как оригинально воплотить в жизнь традиционные рецепты "из детства", да еще и приправив душистыми алтайскими травами. Также посетителей ждет множество мастер-классов: опытные кулинары поделятся некоторыми своими секретами.

По словам Константина Михеева, в этом году "бабушкина" тема будет не только в блюдах. На фестивале выступит немало артистов, некоторые из которых - с народными программами. Гостей же ждут такие традиционные развлечения, как игры, частушки и мастер-классы по игре на народных инструментах. Так что можно будет не только вкусно поесть, но и хороводы поводить.

"АХ! Фест" в 2025 году пройдет 5 июля в дендропарке "Алтайское холмогорье". Начало - в 12.00.

Фестиваль организован с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.