Жарко, вкусно, кайфово. Чем кормили и чем удивляли гостей гастрофестиваля "АХ! Фест"

Плов грибами не испортишь. Так же, как окрошку, десерты и даже напитки

02 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Грибы – главная тема фестиваля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Седьмой по счету гастрофестиваль "АХ! Фест", который прошел на выходных в Алтайском крае, стал самым масштабным за все время его проведения. Впервые организаторы сделали "праздник еды" двухдневным, чтобы как можно больше гостей смогло насладиться блюдами из алтайских продуктов, приготовленными топовыми шеф-поварами.

Темой фестиваля в этом году стали грибы. Их добавляли почти во все – даже в плов и бешбармак, которые готовили зарубежные кулинары.

Корреспондент amic.ru не устоял перед соблазном все это попробовать и тоже съездил на "АХ! Фест". Это было жарко во всех смыслах. О том, как прошел фестиваль, с какими изысками приехали повара и какие блюда покорили гостей, – в нашем материале.

Куда ни глянь – везде еда

Главная идея фестиваля осталась прежней. Это веселая "игра с едой", рассказывает организатор фестиваля Константин Михеев. В дендропарке "Алтайское холмогорье" собрались те, кто превосходно готовит, и те, кто очень любит поесть. Идеальное сочетание.

"Фестиваль проводится уже седьмой год. Как и всегда, мы следуем девизу и готовим на траве, в траве, с травой. Добавляем в еду всякие алтайские травки-муравки. Но в этом году темой выбрали грибы – пытаемся всячески разнообразить нашу игру. Поверьте, даже вещи, которые на первый взгляд кажутся несъедобными, оказываются очень вкусными и полезными. Например, чага, которую мы добавили и в плов, и в десерты, и в напитки", – рассказал Михеев.Всего на "АХ! Фест" в 2024 году приехало 20 шеф-поваров, многие из них – представители объединения Chefs Team Russia. Это топовые мастера, которые работают в крутых заведениях по всей стране. Фестиваль для них – возможность встретиться, пообщаться и поработать плечом к плечу. Куда ни глянь – обязательно увидишь, как крутой шеф творит свой очередной шедевр.

Константин Маковецкий готовит "древнеалтайский" бургер / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Так, настоящим хитом у посетителей стали гамбургеры из алтайской мраморной говядины с добавлением белых грибов. Их для гостей готовил самарский шеф Константин Маковецкий. "Древнеалтайский" гамбургер, как его назвал сам кулинар, очень "зашел" гостям.

"Бургер нереально вкусный и сочный. Даже в заведениях в городе, где только бургеры и готовят, я таких вкусных не пробовала", – поделилась посетительница фестиваля Виктория.Ну а журналист amic.ru отведал буженину, которую приготовил повар из Белоруссии Роман Климук. Блюдо получилось бомбическим – очень нежным и вкусным. И очень грибным!

"Грибы в белорусской кухне используются очень часто. Буженина традиционно подается с грибным соусом. Поэтому изобретать для фестиваля нам ничего не пришлось", – рассказал шеф.Также в Алтайское приехали повара из Казахстана и Монголии. Они угощали своими национальными блюдами, в которые тоже добавили грибы и алтайские травы. В общем, разной еды было очень много – даже самый привередливый гурман нашел бы, чем полакомиться.

На "АХ! Фесте" было много мяса, овощей, рыбы, сыров, сладких десертов и многого-многого другого. И, конечно же, море грибов.

Блюда, приготовленные на "АХ! Фесте"

Пой, режь, кайфуй

Первый день фестиваля выдался по-настоящему жарким – в Алтайском было под 40 градусов тепла. Гости спасались от зноя в двух озерах, расположенных на территории дендропарка.

"Думаю, если бы не жара, еще больше народу бы приехало. Но нам все понравилось: и вкусно поели, и искупались, и позагорали", – делится Анна, которая приехала на "АХ! Фест" из Барнаула. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Естественно, в такую погоду особой популярностью пользовались точки, где готовят напитки. Даже они были с грибами: представитель Барной ассоциации России в Алтайском крае Станислав Каликин готовил для гостей лимонады с добавлением чаги и алтайских трав.

Еще одним спасением от жары стала окрошка, которую на фестивале готовили очень много и в самых разных вариациях. Например, шеф-повар из Омска Александр Хрипунов, следуя теме праздника, заменил мясо на грузди. Он провел для гостей мастер-класс, где поделился всеми тонкостями рецепта.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Я просто подумал: окрошка же любит сметану. И грузди тоже любят сметану. Так идея и пришла", – шутливо рассказал шеф.Свое блюдо он заправил айраном. Понравилось даже журналисту amic.ru, который вообще не любит окрошку: получилось очень легко и освежающе.

"Просто готовить надо с любовью. Стоишь себе, поешь песенку, режешь овощи, кайфуешь. Тогда и еда получится вкусная", – делится главным секретом Хрипунов. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пожалуй, это одна из главных фишек фестиваля – возможность лично пообщаться с кулинарами. Обычно их труд скрыт от глаз тех, кто потом пробует блюда. А здесь можно понаблюдать за процессом приготовления и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, в первый день на "АХ! Фесте" провели кулинарный батл. Гости праздника разделились на команды и должны были готовить "из чего придется". Вернее, из тех продуктов, что достанут из черного ящика. Естественно, кашеварили они под руководством опытных шефов, которые с удовольствием давали советы и делились секретами.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Масштаб все больше

Решение сделать фестиваль двухдневным приняли из-за того, что в прошлом году гостей было очень много – более трех с половиной тысяч. Ход оправдался – в этот раз "АХ! Фест" посетило более пяти тысяч человек.

"Это самый масштабный фестиваль за последние годы. У нас не было сомнений, что все пройдет отлично. Подготовили прекрасную международную программу для гостей. Много людей, все вокруг вкусно. Солнце, море улыбок и хорошего настроения. Да, нам, поварам, приходится работать, но душой мы здесь отдыхаем", – поделился ведущий шеф-повар сообщества Chefs Team Russia из Москвы Роман Мельников.По его словам, для приезжих шефов это еще и отличная возможность близко познакомиться с настоящими алтайскими продуктами.

"Это действительно натуральные и очень качественные продукты. Ребята, которые сюда приезжают, убеждаются в этом. А некоторые даже понимают, что до этого они где-то пробовали ненастоящие алтайские продукты", – рассказал шеф-повар. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Если в первый день главный акцент был на национальных блюдах, приготовленных зарубежными поварами, то второй день назвали "Разгуляй" и целиком посвятили русским традициям.

Все два дня на территории "Холмогорья" работали стенды и тематические площадки, организованные партнерами фестиваля. Например, "Почта России" организовала пункт посткроссинга. Каждый гость мог отправить памятную открытку родным и близким в любую точку страны. Ее доставят совершенно бесплатно.

Ну а чтобы есть было веселее, перед гостями выступали дуэт Sandal, исполняющий этническую музыку, и балалаечница из Москвы Елена Ворфоломеева. Выступая под псевдонимом Lady Balalaika, она исполняет на русском народном инструменте популярные хиты.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В очередной раз в Алтайском получился большой праздник еды, который никого не оставил голодным. А через год гостей ждут на новом "АХ! Фесте". Как и всегда, организаторы обещают придумать новую кулинарную тему, чтобы вновь удивить всех новыми сочетаниями вкусов.