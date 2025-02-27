Владельца авто, угнанного школьником в Барнауле, обязали возместить часть ущерба после ДТП

Суд решил, что мужчина тоже ответственен за ситуацию

27 февраля 2025, 16:33, ИА Амител

Школьник, покидающий место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Суд возложил часть ответственности за ДТП с малолетним водителем на собственника автомобиля. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, решение принято в рамках регрессного иска страховой компании.

Речь идет об аварии, которая произошла в феврале 2024 года. Тогда семилетний школьник обнаружил заведенный Subaru Impreza рядом с домом на улице Петра Сухова. Ребенок сел за руль и выехал на улицу, где не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе. После этого мальчик сбежал, однако его удалось снять на видеорегистратор. Позднее стало известно, что при угоне несовершеннолетний протаранил припаркованный автомобиль.

В суде разбирался иск относительно столкновения с Hyundai Elantra. Собственнику автомобиля был причинен ущерб и страховщик выплатил потерпевшему значительную сумму. После этого страховая компания подала в суд на представителей малолетнего водителя. Однако судья решил, что ответственность не только на них, но и на владельце Subaru, который оставил заведенную машину без присмотра.

В результате Октябрьский районный суд частично удовлетворил требования. Он распределил ущерб между представителем ребенка и автомобилистом в размере 60 и 40% соответственно.