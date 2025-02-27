Владельца авто, угнанного школьником в Барнауле, обязали возместить часть ущерба после ДТП
Суд решил, что мужчина тоже ответственен за ситуацию
27 февраля 2025, 16:33, ИА Амител
Суд возложил часть ответственности за ДТП с малолетним водителем на собственника автомобиля. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, решение принято в рамках регрессного иска страховой компании.
Речь идет об аварии, которая произошла в феврале 2024 года. Тогда семилетний школьник обнаружил заведенный Subaru Impreza рядом с домом на улице Петра Сухова. Ребенок сел за руль и выехал на улицу, где не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе. После этого мальчик сбежал, однако его удалось снять на видеорегистратор. Позднее стало известно, что при угоне несовершеннолетний протаранил припаркованный автомобиль.
В суде разбирался иск относительно столкновения с Hyundai Elantra. Собственнику автомобиля был причинен ущерб и страховщик выплатил потерпевшему значительную сумму. После этого страховая компания подала в суд на представителей малолетнего водителя. Однако судья решил, что ответственность не только на них, но и на владельце Subaru, который оставил заведенную машину без присмотра.
В результате Октябрьский районный суд частично удовлетворил требования. Он распределил ущерб между представителем ребенка и автомобилистом в размере 60 и 40% соответственно.
18:44:00 27-02-2025
Кхм... Мне интересно, такой закон реально есть, что нельзя ненадолго оставить заведённый свой автомобиль без присмотра?! Или это приравнивается к заряженному пистолету? Типа средство повышенной опасности?! Тогда и людей нельзя обучать боевым искусствам. В случаях когда они свои знания и навыки применят с нарушением закона кого ещё штрафовать и сажать?! 10 лет давать им и тренеру на двоих. 6 лет бойцу и 4 тренеру? Как 60 и 40% суд из этой новости.
21:41:07 27-02-2025
Гость (18:44:00 27-02-2025) Кхм... Мне интересно, такой закон реально есть, что нельзя н... Еще тренеру тренера тоже надо лет 5 впаять он же его научил)). А так да, бросил велик на него сел жулик, упал шею сломал, хозяин велика на 9 лет уехал)). Теперь грабли не брошу на землю, а то мало ли.)
20:33:13 27-02-2025
Ну не могут же только родители мальца быть виноваты? Как еще школьного учителя не подтянули?
21:49:05 27-02-2025
Пора бы давно всем запомнить. Автомобиль = источник повышенной опасности, как и работающий станок, как и оголенный провод. И не надо прикидываться обиженными и несчастными когда сами не соблюдаете правила написанные кровью.
12:16:47 28-02-2025
есть такое в законе об угонах авто , можете прочитать
12:50:01 28-02-2025
есть такое в законе об угонах авто , можете прочитать
15:05:20 28-02-2025
есть такое в законе об угонах авто , можете прочитать