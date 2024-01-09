"Страсти имперские". Интервью с томскими блогерами, которые изучают сибирские города

Блогеры были и в Алтайском крае и сделали выпуски о Барнауле, Бийске и Змеиногорске

09 января 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Авторы YouTube-канала "Страсти имперские" Александр (слева) и Артем (справа) / Фото: скриншот из выпуска "Подземелье под улицей Ленина ведет в Университет"

Часто сибирские города называют непривлекательными и провинциальными и говорят, что смотреть здесь якобы не на что. Это предубеждение опровергают два блогера из Томска Александр и Артем, авторы YouTube-канала "Страсти имперские". Парни ездят по сибирским городам, маленьким и большим, и рассказывают об их истории и архитектуре. Побывали они также в Барнауле, Бийске и Змеиногорске и показали тайны этих городов, о которых знают немногие местные жители. Amic.ru поговорил с одним из участников блогерского дуэта, Артемом Дроздовым, о том, как увлечься историей, чем уникальна архитектура Российской империи и чем могут удивить сибирские города.

"Бегал от патрулей и записывал истории в соцсети"

– Артем, вы по профессии инженер-электрик и работаете по специальности, а ваш напарник Александр по специальности экономист. Как вдруг вас увлекла тема истории и архитектуры?

– Да, я инженер-электрик, помогаю в большом микрорайоне строить системы кондиционирования, водоснабжения и электричества. Архитектура городов для меня была абсолютно чужой темой. Но как-то был сложный период в жизни и чтобы мысли в порядок привести, я начал вечерами гулять по Томску. Сначала смотрел в основном под ноги, но в какой-то момент начал смотреть на здания. Раньше я воспринимал их как нечто серое и обычное: стены, окна, в них какие-то люди – ничего интересного.

Однако со временем я начал подмечать, что окна разные: есть квадратное окно, прямоугольное, большое или маленькое, есть двойные окна в одной нише. Начал подмечать, что существуют обычные советские здания из кирпича с квадратными окнами, а есть имперские кирпичные здания из красного кирпича с многомерными сложными фасадами, с лепным декором. И заинтересовался, а почему здания разные.

Я узнал, что есть имперская архитектура, советская архитектура, довоенная, послевоенная, после семидесятых появился современный ширпотреб. Потом обратил внимание на засыпанные окна, подземные этажи и задумался, что, помимо зданий, есть еще и подвалы, дворы. Я начал все это смотреть, трогать, искал информацию в интернете. За год-полтора довольно хорошо подтянул историю Томска.

В 2020 году, когда из-за пандемии все сели на самоизоляцию, я продолжил прогулки. Город – пустой. Был апрель, солнце, тепло. Я бегал от патрулей и стал выкладывать истории в соцсети, рассказывал об интересных домах – здесь окна засыпаны, там здание перестроено или достроено, сравнивал старые и современные фотографии Томска. Люди начали активно все это смотреть.

А Александр тоже тогда увлекался историей и постил в соцсетях старые фотографии Томска. Нас свели, мы познакомились и через какое-то время он предложил снять ролик о старинной аптеке в Томске. Так все началось.

Александр и Артём на съемках видео/ Фото: предоставлено Артемом Дроздовым

– А как и почему вы решили ехать в другие города снимать истории?

– Мы год работали в Томске, сделали три-четыре выпуска. И нам захотелось расширить аудиторию канала. Саня предложил снять выпуски о других городах. Я как раз погулял тогда по Новосибирску, и у меня уже был готовый маршрут. И мы решили снять выпуск об этом городе. Получили активную реакцию зрителей, народ начал комментировать и нас пригласили в Барнаул. Мы поехали. Потом нам написали бийчане, и мы сняли Бийск. Ну а потом Саня возвращался из Киргизии, случайно заехал в Змеиногорск и говорит: надо туда ехать, там все круто, там старинные шахты. Вот так мы туда попали.

"По истории была тройка"

– А вообще вы живете в Томске?

– Я живу между Томском и Дальним Востоком, а именно Благовещенском, сейчас там у меня работа. А Саня живет в Томске, но часто ездит в Москву. Он видеограф, профессионально занимается съемками.

– И при постоянных разъездах как вам удается найти время на семью, работу и съемки для своего канала?

– Стараемся сразу набрать много информации. Так, за прошлую поездку мы сняли материал сразу на три выпуска: Барнаул, серию о "Спичке", тут же поехали в Змеиногорск, выложили оба ролика уже в открытый доступ YouTube. После этого по воде двинулись в Нарым в Томской области, сняли об этом селе, а еще большой выпуск по Воскресенской церкви. У Сани есть свой проект о путешествиях: он с ребятами ездит на Алтай, в Монголию, в Киргизию. И потом делает какое-нибудь видео тоже на эту тему.

– Получается, в истории и архитектуре вы энтузиасты-любители, верно?

– Да, к истории у нас чисто любительское отношение. И, думаю, это нас спасает от занудного профессионализма, когда пишут академические труды, которые никто не читает. У меня вообще по истории была тройка. Я в Казахстане учился, у нас была куча уроков истории: история России, Советского Союза, Древней Руси – и по всем тройки.

– Но сейчас, чтобы изучить город, в который вы едете, вам приходится много читать исторической литературы? Или где вы берете информацию?

– Сначала, конечно, был интернет, где выложено много цифровых книг по истории. Кроме того, в Томске есть Пушкинская библиотека. У нее есть сайт, они очень много материала оцифровали, и мы там информацию искали. Но теперь мы из этого выросли и сейчас плотно работаем с архивами. Например, в выпуске о Барнауле информация была из госархива Алтайского края. По Томску тоже с госархивом работаем. Берем там и фотографии, чертежи заказываем.

– А с историками, краеведами работаете?

– Да, мы уже обросли такими знакомствами. В Алтайском крае с выпуском о Демидовском заводе, Змеиногорске помогал Данил Дегтярев. По Бийску работали с другим историком. Мы знакомы с краеведами из Новосибирска, они дружат с барнаульскими и бийскими краеведами. Все сотрудничаем. Мы с ребятами постоянно ищем информацию, помогаем друг другу. Томская губерния, в которую раньше входили эти регионы, была большая, и поэтому мы постоянно взаимодействуем.

– Найти информацию в архиве, поговорить с историками, поехать – все это требует много ресурсов. Насколько затратными получаются ваши выпуски?

– Мы как-то просчитывали, что Барнаул бы нам обошелся где-то в 400 тысяч рублей по продакшну. Ну то есть если бы пришел заказчик, сказал, снимите выпуск о Барнауле, то следовало бы просить 400 тысяч. В эту сумму входит работа, жилье, бензин, продакшн. Например, в Барнауле я жил четыре дня, пока готовил маршрут.

На производство выпуска уходит примерно пара месяцев. В Барнаул я приехал в новогодние праздники, погулял по городу, составил маршрут, мы по нему прошлись и отсняли. Пять дней ушло на Барнаул, на Бийск – почти неделя. Новосибирск сняли за четыре дня.

Потом месяц-полтора занимает продакшн. То есть мы отсняли город, Саша начинает собирать историю, появляются какие-то вопросы, логические дыры. Мы добираем информацию, начинается работа в архивах, в интернете, с исследователями и так далее. Потом все монтируется. Отдельные люди работают над графикой, два-три человека помогают с исторической составляющей, есть первичный и финальный монтаж. То есть любой выпуск – это командная работа, задействовано человек семь – из Томска и других городов. Есть ребята из Москвы, один из них делал сложную графику по Барнаулу, по Бийску.

Артем и Александр на съемках в Барнауле / Фото предоставлено Артемом Дроздовым

"Как летающая тарелка посреди пустыни"

– Ваш канал называется "Страсти имперские". Вас интересует именно история Российской империи?

– По большей части да, потому что, казалось бы, вся эта история была недавно, но по факту уже давно. Когда начинаешь углубляться в документы, там много неясности. По большинству зданий сложно найти информацию: как они строились, кто был строителем, какая компания кирпичи клала и так далее.

Иногда складывается впечатление, что они внезапно появились. Есть прошение о постройке здания, буквально один абзац – например, "я такой-то доверенный, прошу построить такое то здание в таком-то месте". Очень мало информации. Порой такое здание воспринимается как летающая тарелка, которая посреди пустыни приземлилась.

– Что вам больше интересно – архитектура или история? В роликах вы много рассказываете и о том, и о другом.

– Они неразрывно связаны. Архитектура – часть исторического процесса. Люди строили сереброплавильный завод, чтобы обеспечивать страну металлом, необходимым для промышленного производства, валютой, чтобы она могла вести торговый оборот. И то, что осталось от этого здания, – это фотография исторического процесса, которая дает понять, как завод строился, как он работал, как серебро перерабатывал в слитки, как все доставлялось в столицу, как охранялось. Нам интересно и то, и другое. И мы не можем отделить одно от другого.

Артем и Александр на съемках / Фото предоставлено Артемом Дроздовым

"Бийск – кладезь имперских зданий"

– Какой из городов, которые вы посетили, произвел на вас самое сильное впечатление?

– Мы снимали Томск, Новосибирск, Барнаул, Бийск и Змеиногорск, плюс Минусинск в Кемеровской области и Нарым в Томской области. Из них самый любимый и интересный – Бийск. Это просто жемчужина, кладезь имперских зданий. Они находятся в самых неожиданных местах: иду по частному сектору, вокруг деревяшки, беспорядочные кусты и среди всего этого торчит шпиль. Обхожу заросли, отбиваюсь от бродячих собак, а там стоит настоящий замок, кирпичный двухэтажный с очень сложным и многомерным декором.

Или здание общественного собрания, у него очень сложные формы-пилястры кирпичные, чем-то на спираль-ДНК похожи. И все это сделано из кирпича. Все настолько сложное и интересное, что даже Томск меркнет. Хотя Томск – губернский город, а Бийск – уездный.

– Какие выпуски оказались самыми сложными?

– Сложнее дался именно монтаж Бийска. Много времени Александр потратил на то, чтобы запозиционировать старую крепость на современную местность. Не досыпал и даже заболел, но Бийск дожал.

Мне сложнее всего дался выпуск о подземном ходе под томским политехом. Историю этого подземного хода я изучал год, пытался найти хоть какие-то зацепки. Весь архив выпотрошил. На 300 тысяч рублей только оцифровки архивных документов заказали.

– Многие пытаются рассказывать истории. Но не у всех это получается. Поделитесь своим опытом – как рассказывать так, чтобы это было увлекательно?

– Нужно гореть этим делом, жить этим. Это часть нашей жизни, и когда я еду в любой город, то все равно стараюсь собрать его историю, уже не могу иначе. Когда интересно, будешь накапливать информацию. Когда у тебя высокая насмотренность, ты замечаешь то, что другие не видят. Также важно быть интересным рассказчиком, работать с текстом. Я специально изучал редактуру, отрабатываю свой навык, читаю лекции, развиваю навыки визуального повествования. Нужно глубоко сидеть в теме и быть увлеченным.

"Барнаул – как матрешка"

– Вы несколько раз были в Барнауле. Как бы вы описали наш город?

– Барнаул сделан слоями. Он как матрешка или как круги по воде. Камушек кидаешь и круги расходятся. В центре есть завод, историческое ядро, сердце Барнаула. Город пошел от завода, вокруг завода появился посад, сначала деревянный, потом кирпичные здания.

Город развивался, потом империя развалилась и круг имперского Барнаула закончился, за ним пошел слой сталинского и послевоенного Барнаула. Это монументальные красивые здания до 1960 года, буквально маленький кусочек Новосибирска. И следующий слой – здания 1960-х,70-х, 80-х годов, а потом российская точечная застройка.

В этой многослойности и есть уникальность Барнаула. Хочешь погулять в имперском Барнауле – гуляй в центре, хочешь сталинской архитектуры – выходишь за границы исторического центра, хочешь ерунды – иди в современные районы. Новосибирск и Томск не такие, они перемешаны.

– Вы сняли видео о Демидовском заводе. Как вы туда попали и какие чувства у вас были при его посещении?

– С первой попытки на завод я не попал – с начальником охраны не удалось договориться. Потом просто появился житель Барнаула, который все нам организовал.

Я нормально отношусь к тому, что завод раздолбан. Это помогает увидеть, из чего его строили, из чего он внутри состоит. Когда здание целое, не видишь, как декор крепится. Если здание целое, мы его тоже посмотрим, если разрушенное – прекрасно, мы его покажем изнутри – так, как оно было устроено.

– Вы сняли в Барнауле уже три выпуска, посмотрели много достопримечательностей. Остались какие-то места, где вы еще не были, но хотели бы?

– Грустно, что я не попал на первую электростанцию Барнаула 1898 года постройки, где сейчас жилой микрорайон строят. Она сохранилась, как есть. Это технологический объект, и всегда интересно посмотреть на такое. В Томске такая электростанция не сохранилась, ее несколько раз перестраивали и сейчас от нее только фундамент остался. А в Барнауле можно увидеть хорошо сохранивший технологический имперский объект.

Я пытался туда пробраться, подошел к охраннику, он меня послал и дыхнул перегаром с чесноком и куревом вперемежку. Поэтому снять станцию пока не получилось. Если бы сказали: "Приезжай, и мы все покажем", я бы поехал. Но конкретных планов по Барнаулу пока нет.

Вокруг Барнаула интересна инфраструктура Сереброплавильного завода. О Колывани было бы интересно рассказать. Очень интересен Бийск, там есть старое кладбище. О Горно-Алтайске и Чуйском тракте было бы интересно выпуски снять.

– В ближайшее время какие еще города планируете посетить?

– Хотим прокатиться в Шарыпово, Красноярск, Минусинск, Железногорск и закрытый советский атомный город. Это уже не имперская тема, но очень близко. Кроме того, есть задумки в январе по Золотому кольцу Сибири прокатиться.