Владельцам старых автомобилей в России грозят серьезные штрафы
Собственникам таких машин нужно внимательнее следить за их техническим состоянием
15 октября 2024, 18:45, ИА Амител
В России стали чаще проверять автомобили, которые эксплуатируются более 10 лет. Об этом сообщает издание NaAvtotrasse со ссылкой на сотрудников ГАИ.
Хотя в законодательстве нет четких ограничений по возрасту автомобилей, им стали уделять повышенное внимание.
Водители старых машин должны следить за техническим состоянием своих транспортных средств и вовремя устранять все неисправности.
Сейчас у патрульных есть право проверять автомобили во время остановки. Если они обнаружат серьезные поломки, то могут выписать штраф или отправить машину на экспертизу, чтобы выявить все дефекты. В некоторых случаях возможна даже аннуляция регистрации автомобиля.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства с механической коробкой передач. У владельцев таких машин должна быть соответствующая отметка в водительском удостоверении, так как не всем разрешено управлять автомобилями с МКПП.
18:48:00 15-10-2024
Продажи упали?
19:17:06 15-10-2024
Утильсбор был только началом)))
22:49:39 15-10-2024
Это что такая скрытая борьба с пробками? Меньше машин - меньше проблем.
08:28:08 16-10-2024
А у сотрудников ГАИ есть необходимые для диагностики знания и инструменты? Может они и мед осмотр проводить будут? УЗИ, МРТ, анализы.
09:43:50 16-10-2024
Гость (08:28:08 16-10-2024) А у сотрудников ГАИ есть необходимые для диагностики знания... да эт на вентилятор накинули. нет у них ни прав ни возможности
09:03:29 16-10-2024
Хотят всех пересадить на самокаты...
22:36:46 17-10-2024
Просто интересно, кто автор этого решения, явно продажная шкура, тварь, враг государства. Старые авто потому и на ходу, что за ними смотрят, берегут, ремонтируют. Раньше делали на совесть, на века, а современные авто хлипкие, нежные, не надёжные. Поэтому и весь этот шум, покупать не хотят новое дерьмо.
Мой карбюраторный авто, с механикой, надёжный, не чета современным вариаторам, автоматом, инжекторам, гибридам и др. Теслам.
Через некоторое время, вся эта очередная компания так же быстро заглохнет. А авторов гомосеков, даже никто и не вспомнит.