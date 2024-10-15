Владельцам старых автомобилей в России грозят серьезные штрафы

Собственникам таких машин нужно внимательнее следить за их техническим состоянием

15 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Ремонт машины / Фото: pxhere.com/ru/photo/1101392

В России стали чаще проверять автомобили, которые эксплуатируются более 10 лет. Об этом сообщает издание NaAvtotrasse со ссылкой на сотрудников ГАИ.

Хотя в законодательстве нет четких ограничений по возрасту автомобилей, им стали уделять повышенное внимание.

Водители старых машин должны следить за техническим состоянием своих транспортных средств и вовремя устранять все неисправности.

Сейчас у патрульных есть право проверять автомобили во время остановки. Если они обнаружат серьезные поломки, то могут выписать штраф или отправить машину на экспертизу, чтобы выявить все дефекты. В некоторых случаях возможна даже аннуляция регистрации автомобиля.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства с механической коробкой передач. У владельцев таких машин должна быть соответствующая отметка в водительском удостоверении, так как не всем разрешено управлять автомобилями с МКПП.