Скупой платит дважды. Алтайские автоэксперты рассказали, есть ли дефицит шин на Алтае

Как поменялся рынок автошин после ухода известных брендов и чем опасны покупки товаров для машин на маркетплейсах

15 октября 2024, 06:30, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com/ Robert Laursoo

Зима, как обычно, пришла "неожиданно" в Алтайский край. У шиномонтажек Барнаула начиная с 12 октября выстроились вереницы машин. В автомобильных магазинах тоже было многолюдно: туда устремились водители за новыми комплектами зимней резины. Amic.ru выяснил у экспертов, как перестроился рынок в условиях санкций, есть ли выбор шин в Барнауле и чем чревата покупка товаров для авто на маркетплейсах. Подробнее – в нашем материале.

Есть ли дефицит шин в Барнауле?

Рынок в условиях санкций уже перестроился, и серьезного дефицита колес в Алтайском крае нет. Освободившуюся после ухода иностранных брендов нишу преимущественно заняли китайские производители, говорит директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев. Поставки из Поднебесной идут без перебоев, однако встречается большое количество шин низкого качества, отмечает эксперт.

В автомобильных магазинах Барнаула представлена также продукция российского производства – КАМА и Cordiant. Есть в продаже и шины иностранных брендов, у которых в РФ продолжают функционировать заводы. Речь идет о Yokohama, Pirelli, Ikon Tyres.

Поступают также в регион колеса по параллельному импорту, рассказывает руководитель отдела закупа Ivanor Максим Мягков. Таким способом завозят в основном шины R20-22, которые до сих пор в дефиците. Но в сравнении с досанкционным периодом они подорожали в два – два с половиной раза.

"В китайских брендах автомобили с такими размерами колес не производятся, не налажен в достаточных объемах их выпуск и в России. То, что сегодня представлено в продаже с диаметром 20-22, поступает к нам по параллельному импорту. Из-за сложной логистики цена значительно увеличивается. Поэтому клиентам мы рекомендуем переходить на диаметр поменьше", – рассказывает Максим Мягков.

На безопасность такие замены не влияют, отмечает собеседник. У каждого автомобиля прописаны заводские размеры шин. Как правило, их три. Большинство автовладельцев устанавливают на машины максимальной комплектации самые большие колеса. Перейти на диаметр поменьше можно, но только на тот, что рекомендует автомобильный завод-изготовитель, объясняет собеседник.

Брендов много, как выбрать качественные шины?

Большая часть продаж сегодня приходится на китайские бренды, рассказывает директор шинного центра "Мега-диск" Иван Головин. Например, одно колесо R20 на Toyota Land Cruiser 200 от ввезенных по параллельному импорту Michelin обойдется в 45 тысяч рублей, Nokian – в 44 тысячи. Шины от "местных" Pirelli стоят за единицу 26 тысяч, Yokohama – 20 тысяч. Колесо китайского производства можно найти за 15 тысяч рублей.

Казалось бы, выгода очевидна. Но давать рекомендации, как выбрать качественную продукцию из огромного многообразия из Поднебесной, эксперт не берется. Он отмечает, что даже зарекомендовавшие себя производители порой подводят. Например, летом в шинный центр поступило несколько бракованных комплектов, рассказывает Иван Головин.

Его поддерживает и коллега Ержан Акпаев. Он отмечает, что шансы купить неликвидные колеса из Китая достаточно высоки, а это может обернуться неприятностями. Зачастую по факту у них ресурс оказывается меньше заявленного. И если одно колесо нужно будет заменить, нет гарантии, что его получится найти через год.

"Сегодня китайских брендов очень много. Большинство автомобилистов, желая сэкономить, ориентируются на цену. А по итогу может получиться, что клиенту вместо экономии придется еще и переплачивать. Я рекомендую делать выбор в пользу шин, которые производят крупные компании, у которых сегодня есть производство в России. Их продукция соответствует мировым стандартам качества", – объясняет Ержан Акпаев.

А на маркетплейсах цены ниже, может, проще купить колеса в интернете?

На маркетплейсах действительно сегодня представлен широкий выбор товаров для авто, в том числе и колеса. Но что будет делать клиент, если ему приедут бракованные шины, задается вопросом Иван Головин. Сразу на пункте выдачи эти недочеты клиент может и не увидеть.

"Придут вам бракованные колеса, а пока человек их не установит, он может об этом и не догадываться. И где потом разыскивать этого продавца? Куда обращаться? Все, что связано с авто, по моему мнению, нужно покупать в магазинах, у которых есть свой склад, которые несут ответственность перед клиентами. Есть реальные примеры, когда люди покупали в интернете моторное масло, экономили на нем порядка 800 рублей в сравнении с ценами в магазинах, а через месяц у них начинал стучать двигатель", – рассказывает директор шинного центра "Мега-диск".

Сколько лет можно эксплуатировать шины?

Если водитель планирует эксплуатировать зимнюю резину с прошлого сезона, предварительно ее следует осмотреть, чтобы избежать неприятностей на дорогах. Ержан Акпаев рекомендует в первую очередь проверить колесо на наличие трещин. Во-вторых, оценить глубину протектора. Если он менее четырех миллиметров, такие колеса эксплуатировать запрещено.

"Для безопасной езды важно правильно проверить износ шины. Некоторые водители обращают внимание на глубину протектора только в средней части шины, при этом плечевые зоны у колеса могут быть стерты сильнее. Достоверную оценку возможности эксплуатации шин можно получить у специалистов сервисных центров. Для этого необходимо записаться на геометрию колес", – рекомендует Максим Мягков.

Предусмотрен ли штраф за резину не по сезону?

Да, в 2023 году в России в перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещается, внесли корректировки. Теперь ездить на летних шинах в период с декабря по март запрещено. На автомобиле должна стоять "липучка" или шипованная резина, причем на всех колесах. В случае если инспектор ГАИ остановит машину, у которой шины "не по сезону", в отношении него составят протокол об административном нарушении.

"Штраф за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, согласно ст. 12.5 КоАП, составляет 500 рублей", – уточнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Александр Мороз.