Владельцев маломощных лодок и катеров на Алтае освободили от транспортного налога

Поправки разработала и внесла на рассмотрение в Алтайское Заксобрание фракция ЛДПР

05 декабря 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Алтайские депутаты на ноябрьской сессии внесли изменения в закон "О транспортном налоге на территории Алтайского края". Поправки предусматривают освобождение от транспортного налога владельцев катеров и моторных лодок мощностью менее 100 лошадиных сил. Документ, разработанный фракцией ЛДПР, одобрило большинство депутатов.

В чем суть поправок?

Законопроект презентовал замруководителя фракции либерал-демократов Сергей Булаев. По его словам, в регионе установлена одна из самых высоких ставок транспортного налога, который платят владельцы катеров, моторных лодок и другого водного транспорта с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, – 30 рублей. В то время как жители Иркутской области платят 6,5 руб. за л.с., Красноярского края – 12,5 рубля.

Более того, сегодня по краевому закону ряд владельцев маломощных автомобилей до 100 лошадиных сил (73,55 кВт) освобождены от уплаты транспортного налога. И депутаты предложили распространить аналогичную меру на водный транспорт.

Кого освободят от уплаты налога?

мужчин 60+ лет и женщин 55+лет;

инвалидов всех категорий;

Героев СССР и РФ, Героев Социалистического Труда и кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы трех степеней;

ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС;

одного из родителей многодетной семьи;

одного из родителей, опекунов или попечителей ребенка-инвалида;

ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов;

детей до 18 лет, находящихся под опекой (попечительством).

"Мною были учтены личные обращения граждан Алтайского края по данной теме. Законопроект важен для жителей, поскольку для кого-то это является условием нормы проживания (на лодке жителям удобно отправляться за грибами и ягодами, на дачу) и промыслом (добыча еды). Количество освобождаемых от уплаты налогов водных транспортных средств порядка 1116 единиц", – отметил Сергей Булаев.

По мнению депутата, установление налоговой льготы "обеспечит совершенствование мер социальной поддержки названных налогоплательщиков и будет способствовать повышению уровня их жизни".

Законопроект поддержали большинством голосов. Изменения заработают с 1 января 2024 года.