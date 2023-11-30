Депутаты АЗКС обновили краевой закон о пчеловодстве, ужесточив "пестицидные правила"

Документ поддержали большинством голосов

30 ноября 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 30 ноября вновь обновили закон о пчеловодстве. В этот раз поправки касались сроков оповещения населения об обработке полей пестицидами и агрохимикатами.

Председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов напомнил, что по действующей норме закона аграрии должны были уведомлять об обработке земельных участков пестицидами и химикатами не позднее чем за три дня до проведения работ. Объявления доводятся до населения и пчеловодов через средства массовой информации. В сообщении должно говориться о границах, сроках, способе проведения работ, типе химикатов, периоде изоляции пчел в ульях. Данная норма содержится и в краевом, и в федеральном законе о пчеловодстве. А теперь депутаты могут откорректировать краевой закон, что и было сделано.

"У нас получалась такая практика, когда аграрии дают одно объявление об обработках пестицидами в начале сезона. Таким образом, формально требование закона о сроках оповещения соблюдалось, однако закон не защищал интересы пчеловодов, поскольку невозможно изолировать пчел в улье с мая по сентябрь", – сообщил Серов.

Парламентарии на круглом столе с участием представителей Минсельхоза, Общественной палаты, сельхозпроизводителей и пчеловодов закрепили более жесткие сроки информирования населения об обработке полей. После неоднократных обращений депутатов АКЗС Государственная Дума утвердила изменения в федеральный закон.

Теперь, помимо конкретной даты применения пестицидов и кадастрового номера участка, в объявлении должен будет указан:

адрес либо местоположение территории, где пройдут протравы;

способ применения (воздушный или наземный);

наименования пестицидов;

дозировка пестицидов;

рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Данную информацию фермеры должны будут разместить в СМИ не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней до применения химикатов. Объявления аграрии будут публиковать в районных газетах либо направлять информацию через цифровую платформу "Респак". Есть и другие способы – радио, электронные СМИ, доски объявлений.

Разработчики надеются, что установление максимального срока публикации оповещения будет способствовать соблюдению справедливого баланса интересов сельхозпроизводителей и пчеловодов, а также способствовать сохранению здоровья населения.

Пока документ принят в первом чтении. Во второй, окончательный раз депутаты рассмотрят его в декабре. Сами поправки вступят в силу в регионе с 1 сентября 2024 года.