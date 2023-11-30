Депутаты АЗКС обновили краевой закон о пчеловодстве, ужесточив "пестицидные правила"
Документ поддержали большинством голосов
30 ноября 2023, 16:49, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 30 ноября вновь обновили закон о пчеловодстве. В этот раз поправки касались сроков оповещения населения об обработке полей пестицидами и агрохимикатами.
Председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов напомнил, что по действующей норме закона аграрии должны были уведомлять об обработке земельных участков пестицидами и химикатами не позднее чем за три дня до проведения работ. Объявления доводятся до населения и пчеловодов через средства массовой информации. В сообщении должно говориться о границах, сроках, способе проведения работ, типе химикатов, периоде изоляции пчел в ульях. Данная норма содержится и в краевом, и в федеральном законе о пчеловодстве. А теперь депутаты могут откорректировать краевой закон, что и было сделано.
"У нас получалась такая практика, когда аграрии дают одно объявление об обработках пестицидами в начале сезона. Таким образом, формально требование закона о сроках оповещения соблюдалось, однако закон не защищал интересы пчеловодов, поскольку невозможно изолировать пчел в улье с мая по сентябрь", – сообщил Серов.
Парламентарии на круглом столе с участием представителей Минсельхоза, Общественной палаты, сельхозпроизводителей и пчеловодов закрепили более жесткие сроки информирования населения об обработке полей. После неоднократных обращений депутатов АКЗС Государственная Дума утвердила изменения в федеральный закон.
Теперь, помимо конкретной даты применения пестицидов и кадастрового номера участка, в объявлении должен будет указан:
- адрес либо местоположение территории, где пройдут протравы;
- способ применения (воздушный или наземный);
- наименования пестицидов;
- дозировка пестицидов;
- рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
Данную информацию фермеры должны будут разместить в СМИ не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней до применения химикатов. Объявления аграрии будут публиковать в районных газетах либо направлять информацию через цифровую платформу "Респак". Есть и другие способы – радио, электронные СМИ, доски объявлений.
Разработчики надеются, что установление максимального срока публикации оповещения будет способствовать соблюдению справедливого баланса интересов сельхозпроизводителей и пчеловодов, а также способствовать сохранению здоровья населения.
Пока документ принят в первом чтении. Во второй, окончательный раз депутаты рассмотрят его в декабре. Сами поправки вступят в силу в регионе с 1 сентября 2024 года.
19:23:41 30-11-2023
да, конечно!
19:25:07 30-11-2023
только, мы знаем, что ещё будет внесено в ФЗ и что означают термины и определения!
20:02:24 30-11-2023
- "не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней до применения химикатов." ============================== Почему именно не ранее десяти дней?
22:20:36 30-11-2023
Гость (20:02:24 30-11-2023) - "не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней до п... развитие вредителя от ранней фазы
02:39:41 01-12-2023
Закрытыми ульи можно держать не более 4-7 дней, а в жаркую погоду и того меньше, а перевозить улья - очень сложная процедура, которая занимает несколько дней. Вес одного улья от 40 до 80 кг, а все работы в многом выполняются вручную. Большая часть ульев в населенных пунктах практически стационарны и их перевозить практически нереально. Поэтому эти меры облегчат, но не решат полностью всех проблем. Нужен абсолютный запрет на: 1)обработку пестицидами вблизи населенных пунктов от 3 -7 км, а не 300 м. 2) обработку пестицидами 1 и 2 класса, особо вредных в том числе и для человека А также: 3) вести реестр пчеловодов и оповещать посредством телефонных звонков и интернета. На дворе 21 век , а мы доносим важную и быструю информацию через газеты, выходящие раз в неделю??? 4) на порядок увеличить ответственность за нарушения закона, приведшее к потравке пчел, вплоть до уголовного. 5) действие закона должно начаться с начала сезона, а не с конца.