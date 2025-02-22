Владельцы бань, сараев и теплиц в России будут платить налог
Касается это только построек с фундаментом
22 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Владельцы хозпостроек с фундаментом с 2025 года должны платить налог. Он распространяется на бани, сараи, теплицы и "аналогичные капитальные сооружения", рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.
"Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения", – объяснила Вепренцева.
Регистрировать такие объекты при этом обязательно. В противном случае ФНС вправе самостоятельно их оценить, если они не учтены в кадастровой базе, а также применить налоговые санкции за уклонение от декларирования.
При этом временные конструкции регистрировать в Росреестре не нужно. Сооружения без фундамента также не подлежат налогообложению.
18:31:29 22-02-2025
Я сегодня на лыжах бегал, много и часто дышал и выдыхал. Заплатить не надо? А ещё у меня уличный туалет с фундаментом. Спешу заплатить...
21:47:11 22-02-2025
Гость (18:31:29 22-02-2025) Я сегодня на лыжах бегал, много и часто дышал и выдыхал. Зап... Где бегал? мы на Локомотиве сегодня катались!
18:32:35 22-02-2025
А за деревянные туалеты? Это ж какая налогооблагаемая база!
21:48:03 22-02-2025
Кхм... (18:32:35 22-02-2025) А за деревянные туалеты? Это ж какая налогооблагаемая база!... Я без фундамента туалет поставил. Как в воду глядел!
18:34:52 22-02-2025
Хорошо, что мой уличный туалет без фундамента
18:58:18 22-02-2025
Точно уже у всех всё пересчитали?До бань уже пора добраться?
19:07:34 22-02-2025
За дождь с громом и молнией 300 лир. МАЛЧАТЬ!
19:14:05 22-02-2025
В Сибири без фундамента и туалета не поставишь нормального. Сдирайте последние штаны!
20:38:38 22-02-2025
Гость (19:14:05 22-02-2025) В Сибири без фундамента и туалета не поставишь нормального. ... температуру мерял сегодня? я не про штаны я про фундамент, ни одного туалета в частных домах на фундаменте не видел. Живу в Сибири 46 лет
19:36:17 22-02-2025
Экспроприировав полноценные деньги советских вкладчиков, государство не отрицает свой долг перед ними, однако треть века уже никак не удосужится его вернуть. Так пусть освободит каждого гражданина из этой категории хотя бы от налогов (в том числе на бани, сараи, теплицы), пока их сумма не превысит сумму государственного долга перед конкретным вкладчиком (с учётом адекватной индексации и набежавших за десятилетия процентов): это и стало бы наконец началом его погашения в худо-бедно терпимой форме!
21:02:38 22-02-2025
Гость (19:36:17 22-02-2025) Экспроприировав полноценные деньги советских вкладчиков, гос... Какие же вы всё-таки меркантильные! Государству надо возвращать "исторические территории", ставить на своё место нату и обрушать доллар. А вы тут со своими деньгами! Позор, товарищь!
08:03:37 23-02-2025
Гость (19:36:17 22-02-2025) Экспроприировав полноценные деньги советских вкладчиков, гос... Мы получали, точно не помню в каком году, возможно в 2007, в Сбербанке компенсацию по вкладам. выдавали по годам рождения, у кого когда подошло время. В начале 90х удалось снять, что было, и использовать. Оставалась какая-то мелочь. В 2007 обратились в банк,написали заявление, они выплатили несколько тысяч компенсации за эту мелочь. То есть государство погашало советский долг. Вы не пробовали хоть раз за все прошедшие 30 лет с хвостиком сами спросить в банке, а не ограничиваться декларациями в комментариях?
09:36:44 23-02-2025
Гость (08:03:37 23-02-2025) Мы получали, точно не помню в каком году, возможно в 2007, в... вы на столько стары(раз по годам дошла компенсация) и у вас явно начался маразм
13:19:00 23-02-2025
гость (09:36:44 23-02-2025) вы на столько стары(раз по годам дошла компенсация) и у вас ... Вы доктор? Или сами с диагнозом?
В первом десятилетии двухтысячных выдавали компенсацию родившимся в 60е годы прошлого века, то есть тогда им было 40+. До этого в начале двухтысячных получала мама 1937гр, она же и за умершую в девяностые бабушку как наследница. Только за умерших давали по году рождения наследников. Если вы настолько ленивы, что не удосужились сходить в банк и написать заявление, то никто не виноват. Скорее всего у вас маразм, если не хотели сходить забрать свою компенсацию, потому что это явно не от большого ума, а теперь жалуетесь на государство, продолжая лежать на диване в бездействии. Видимо, потому что вас банк 20 лет назад не объявил в розыск, чтобы деньги вручить))).
14:45:00 23-02-2025
гость (09:36:44 23-02-2025) вы на столько стары(раз по годам дошла компенсация) и у вас ... Ныне выплаты делают рожденным в 1991 году. У вас в родне все 33-34х летние в маразме? Вполне допускаю.
15:03:11 23-02-2025
гость (09:36:44 23-02-2025) вы на столько стары(раз по годам дошла компенсация) и у вас ... Я могла бы, конечно, позлорадствовать и ничего вам не писать про возможность получения выплат в банке. Но жалко вас, ведь в советское время деньги зарабатывались трудом, редко спекуляцией.
21:42:54 23-02-2025
Гость (15:03:11 23-02-2025) Я могла бы, конечно, позлорадствовать и ничего вам не писать... ясно,работник сбера доказывает какие ни честные,не смешите мои тапочки,они и так смешные
23:36:44 23-02-2025
гость (21:42:54 23-02-2025) ясно,работник сбера доказывает какие ни честные,не смешите м... Если бы вы удосужились обратиться за компенсацией в банк, то могли бы купить хотя бы нормальные тапочки , а не смешные. Что касается работников Сбера, то не думаю, что они вас будут информировать о выплатах, не в их интересах)))
14:06:04 23-02-2025
Гость (19:36:17 22-02-2025) Экспроприировав полноценные деньги советских вкладчиков, гос... Так те у кого эти деньги "экспропроировали" не платят этот налог на недвижимость- неужели вы забыли
14:42:00 23-02-2025
Гость (19:36:17 22-02-2025) Экспроприировав полноценные деньги советских вкладчиков, гос... Вы из какого государства пишете?
В России вот что сейчас, найдено в поисковике:
В каком году рождения выплачивают компенсацию за вклады в Сбербанке СССР?
Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) осуществляется выплата компенсации в 2-кратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).
Кому положена компенсация по вкладам до 1991 года в Сбербанке?
В 2024 году право на получение компенсационных выплат по вкладам, действовавшим на 20.06.1991, имеют граждане РФ:
• По 1945 год рождения включительно — в трёхкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20.06.1991 (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).
• 1946–1991 годов рождения — в двукратном размере остатка вкладов по состоянию на 20.06.1991 (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).
Размер компенсации зависит от срока хранения вкладов и определяется с применением коэффициентов.
Для получения компенсации необходимо обратиться в офис банка с паспортом гражданина РФ и сберегательной книжкой (по действующему вкладу).
Как можно получить компенсацию за сбережения, которые были в книжке во время СССР?
Обращаться за компенсацией надо в СберБанк. При себе следует иметь паспорт, если сохранилась советская сберкнижка, стоит захватить и её (хотя её наличие не является обязательным условием выплаты). В банке помогут написать заявление.
Каков размер компенсации?
Он зависит от размера вклада (суммы вкладов, если их было несколько) на 20 июня 1991 года и года рождения вкладчика, а для закрытых ранее вкладов - ещё и от года закрытия.
19:37:44 22-02-2025
Все чудесатей и чудесатей становиться с каждым днем
20:36:14 22-02-2025
Давно хотел снести старую покосившуюся сарайку, спасибо за стимулирование. Посажу там каких нибудь слив или вишни, деревья надеюсь не считаются за фундаментные строения?
20:53:01 22-02-2025
Сначала с заработка заплатить 43% (!!!) государству, потом с оставшихся 57% купить стройматериалы и заплатить с этих покупок ндс 18%, потом построить что-то (тоже за денежку) и эти все затраты лишь для того, чтобы за это многострадальное строение платить каждый год ещё и налог! Многократное налогообложение...
09:37:36 23-02-2025
Гость (20:53:01 22-02-2025) Сначала с заработка заплатить 43% (!!!) государству, потом с... Какие 18% НДС? С 2019 года, шестой год уже 20%.
20:54:29 22-02-2025
Регистрация очень дорогая процедура.
06:28:29 23-02-2025
Модные заборы тож на фундаментах. Готовьте денюжку
21:55:24 23-02-2025
23 февраля 2025, 23:00
В России
Налоговая объяснила, как платить за хозпостройки
Специалисты Федеральной налоговой службы объяснили, по каким правилам хозпостройки, зарегистрированные у граждан, должны облагаться налогом на недвижимость. Отмечается, что такой налог начисляют только на те строения, которые считаются недвижимостью, то есть выстроены капитально, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперты говорят о том, что в Едином государственном реестре недвижимости могут быть зарегистрированы какие угодно бытовые сооружения: сараи, бани, теплицы, погреба, колодцы и прочие капитальные постройки. Главными причинами их внесения в реестр являются невозможность легкого переноса на другое место, а также крепкая связь с землей, как минимум – фундамент. При регистрации определится кадастровая цена строения, и затем этими данными, вносимыми в Росреестр, пользуются налоговые инспекторы.
Те строения, которые не зарегистрированы в реестре, не облагаются налогом. Это те, которые не имеют капитального фундамента, являются сборно-разборными, разными времянками и прочими легкими строениями. Кроме того, не взимается налог с одной зарегистрированных построек, если е площадь не больше 50 квадратных метров. Если таких построек несколько, льгота подействует только на одну.
11:12:23 24-02-2025
..... (21:55:24 23-02-2025) 23 февраля 2025, 23:00В РоссииНалоговая объяснила, к... от 50м2 , меньшая квадратура не облагается налогом