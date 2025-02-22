Владельцы бань, сараев и теплиц в России будут платить налог

Касается это только построек с фундаментом

22 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Российские банкноты и купюры / Фото: amic.ru

Владельцы хозпостроек с фундаментом с 2025 года должны платить налог. Он распространяется на бани, сараи, теплицы и "аналогичные капитальные сооружения", рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.

"Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения", – объяснила Вепренцева.

Регистрировать такие объекты при этом обязательно. В противном случае ФНС вправе самостоятельно их оценить, если они не учтены в кадастровой базе, а также применить налоговые санкции за уклонение от декларирования.

При этом временные конструкции регистрировать в Росреестре не нужно. Сооружения без фундамента также не подлежат налогообложению.