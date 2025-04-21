Владельцы пострадавших из-за урагана авто в Барнауле через суд добились компенсации ущерба

Собственник здания пытался обжаловать решение Центрального суда, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений

21 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Последствия урагана / Фото: из архива amic.ru

Владельцы автомобилей, которые во время урагана в 2023 году завалило кирпичами у медцентра в Барнауле, получили компенсацию ущерба. Возместил его собственник здания. Такое решение вынес Центральный районный суд города Барнаула. Ответчик пытался обжаловать его в Алтайском краевом суде, но вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. Подробности amic.ru рассказал руководитель правового центра "Эксперт" Константин Швец. Он представлял интересы одной из пострадавших.

19 ноября 2023 года в Барнауле в результате урагана у медцентра на Партизанской, 169, обрушились фасад и крыша здания. Под завалами оказались четыре автомобиля: Mazda CX5, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Rio и Nissan X-Trail. В последнем авто в момент падения обломков находилась женщина-водитель. Кирпичи пробили крышу ее машины, автомобилистке, можно сказать, повезло – она получила легкие травмы. Больше пострадала психологически.

"Представьте: вы спокойно сидите в машине, и вдруг на вашу крышу сыплются части газобетонных блоков, керамогранитных плит. Машина моей клиентки восстановлению не подлежала, как и Kia Rio", – говорит Константин Швец, представлявший интересы пострадавшей владелицы автомобиля.

Он сообщил, что владельцы машин изначально пытались договориться с собственником здания о возмещении ущерба в досудебном порядке. Но тот предлагал возместить лишь часть – примерно половину от реальной стоимости. Такой вариант устроил только хозяина Mazda. Остальные обратились в суд.

"Собственник здания уверял, что это не его вина – мол, виноват сильный ветер. Также он пытался переложить ответственность на водителей, утверждая, что машины стояли в неположенном месте, хотя запрещающих знаков там не было. Ответчик до последнего был не согласен со своей виной в наступивших последствиях", – объясняет Константин Швец.

Судебная техническая экспертиза доказала: строительно-монтажные работы по устройству конструкций, которые обрушились со здания, были проведены с серьезными нарушениями строительных норм и правил. Например, перекрытие третьего этажа должны были выполнить из сборных железобетонных плит, но по факту они отсутствовали. Не было и монолитного армированного пояса под конструкцию перекрытия третьего этажа, который был предусмотрен проектом. Именно в этом месте произошло обрушение части фасада здания и кровли.

В результате Центральный районный суд Барнаула вынес решение в пользу пострадавших владельцев автомобилей. Он обязал собственника здания компенсировать убытки за повреждения авто. Как следует из решения, порядка 1,9 млн руб. – владельцу Toyota, 570 тысяч руб. – Nissan X-Trail и 737 тысяч – Kia Rio. Также собственнику строения необходимо было компенсировать затраты на услуги юристов, судебную экспертизу, независимую оценку и др. Суммарно это более 3,3 миллиона рублей.

Ответчик попытался оспорить решение в Алтайском краевом суде, но там поддержали позицию первой инстанции и оставили решение без изменений.