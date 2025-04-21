Владельцы пострадавших из-за урагана авто в Барнауле через суд добились компенсации ущерба
Собственник здания пытался обжаловать решение Центрального суда, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений
21 апреля 2025, 09:15, ИА Амител
Владельцы автомобилей, которые во время урагана в 2023 году завалило кирпичами у медцентра в Барнауле, получили компенсацию ущерба. Возместил его собственник здания. Такое решение вынес Центральный районный суд города Барнаула. Ответчик пытался обжаловать его в Алтайском краевом суде, но вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. Подробности amic.ru рассказал руководитель правового центра "Эксперт" Константин Швец. Он представлял интересы одной из пострадавших.
19 ноября 2023 года в Барнауле в результате урагана у медцентра на Партизанской, 169, обрушились фасад и крыша здания. Под завалами оказались четыре автомобиля: Mazda CX5, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Rio и Nissan X-Trail. В последнем авто в момент падения обломков находилась женщина-водитель. Кирпичи пробили крышу ее машины, автомобилистке, можно сказать, повезло – она получила легкие травмы. Больше пострадала психологически.
"Представьте: вы спокойно сидите в машине, и вдруг на вашу крышу сыплются части газобетонных блоков, керамогранитных плит. Машина моей клиентки восстановлению не подлежала, как и Kia Rio", – говорит Константин Швец, представлявший интересы пострадавшей владелицы автомобиля.
Он сообщил, что владельцы машин изначально пытались договориться с собственником здания о возмещении ущерба в досудебном порядке. Но тот предлагал возместить лишь часть – примерно половину от реальной стоимости. Такой вариант устроил только хозяина Mazda. Остальные обратились в суд.
"Собственник здания уверял, что это не его вина – мол, виноват сильный ветер. Также он пытался переложить ответственность на водителей, утверждая, что машины стояли в неположенном месте, хотя запрещающих знаков там не было. Ответчик до последнего был не согласен со своей виной в наступивших последствиях", – объясняет Константин Швец.
Судебная техническая экспертиза доказала: строительно-монтажные работы по устройству конструкций, которые обрушились со здания, были проведены с серьезными нарушениями строительных норм и правил. Например, перекрытие третьего этажа должны были выполнить из сборных железобетонных плит, но по факту они отсутствовали. Не было и монолитного армированного пояса под конструкцию перекрытия третьего этажа, который был предусмотрен проектом. Именно в этом месте произошло обрушение части фасада здания и кровли.
В результате Центральный районный суд Барнаула вынес решение в пользу пострадавших владельцев автомобилей. Он обязал собственника здания компенсировать убытки за повреждения авто. Как следует из решения, порядка 1,9 млн руб. – владельцу Toyota, 570 тысяч руб. – Nissan X-Trail и 737 тысяч – Kia Rio. Также собственнику строения необходимо было компенсировать затраты на услуги юристов, судебную экспертизу, независимую оценку и др. Суммарно это более 3,3 миллиона рублей.
Ответчик попытался оспорить решение в Алтайском краевом суде, но там поддержали позицию первой инстанции и оставили решение без изменений.
"Это справедливое решение. Ответственность за безопасность зданий лежит на их владельцах. Нельзя просто списывать все на природные катаклизмы. Если здание построено с нарушениями и не производится надлежащее содержание, это может привести к трагедиям", – заключил юрист.
09:29:16 21-04-2025
Как приняли в эксплуатацию здание с такими серьезными нарушениями?
09:42:41 21-04-2025
Гость (09:29:16 21-04-2025) Как приняли в эксплуатацию здание с такими серьезными наруше... Вот тоже вопрос. И проект утверждают.
И теперь тогда как с самих строителей ущерб?! Гарантии сроки прошли. Собственник не обязан разбираться в стройке. Но людей да, мог нанять независимых
09:48:05 21-04-2025
Гость (09:29:16 21-04-2025) Как приняли в эксплуатацию здание с такими серьезными наруше... форс-можор.
а автомобильщики пусть возмещают стоимость стройматериалов, которые разломались от ихних колымаг
11:17:14 21-04-2025
Musik (09:48:05 21-04-2025) форс-можор.а автомобильщики пусть возмещают стоимость ст... Хозяйка здания это вы?
10:48:15 21-04-2025
А всего-то нужно было вывесить таблички с предупреждением.
Теперь уже висят.
11:03:32 21-04-2025
Страшно подумать, что будет с городом и обитателями человейников при землетрясении.
21:27:00 21-04-2025
Гость (11:03:32 21-04-2025) Страшно подумать, что будет с городом и обитателями человейн... Часто гуляю до Арены/Леруа в кварталах новостроек Попова/Власихинская/Павловский и по старым центральным кварталам, изредка по Потоку.
Внешне новые районы радуют, а люди везде одинаковые, всех везде хватает.
Старый город сыпется без землетрясений.
Новые типовые дома выглядят уверенно, а вот колхозные дешёвые изюминки в виде опасных оляпных конструкций "не по проекту" типа фигурок-подрожателей брендов на капоте автомобилей выстреливают по случаю и без