Владелец "Крокуса" Араз Агаларов рассказал, могла ли охрана остановить террористов

Нападение на концертный зал он сравнил с войсковой операцией

25 марта 2024, 12:45, ИА Амител

Владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов отметил, что когда из машины выходят люди в камуфляже и с автоматическим оружием и начинают всех расстреливать, то никакая служба безопасности не справится.

"Это войсковая операция по сути дела. Ну что может сделать служба безопасности против этих людей?" - подчеркнул бизнесмен.

При этом у охранников были лишь дубинки и шокеры.