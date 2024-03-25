Владелец "Крокуса" Араз Агаларов рассказал, могла ли охрана остановить террористов
Нападение на концертный зал он сравнил с войсковой операцией
25 марта 2024, 12:45, ИА Амител
Владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов отметил, что когда из машины выходят люди в камуфляже и с автоматическим оружием и начинают всех расстреливать, то никакая служба безопасности не справится.
"Это войсковая операция по сути дела. Ну что может сделать служба безопасности против этих людей?" - подчеркнул бизнесмен.
При этом у охранников были лишь дубинки и шокеры.
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12:59:18 25-03-2024
У них только дубинки шокеры
14:00:39 25-03-2024
А почему (12:59:18 25-03-2024) У них только дубинки шокеры... А тревожной кнопки небыло?, да?
13:02:57 25-03-2024
да откупится сейчас он, и сынок его, исполнитель ртом...(певец)
13:28:22 25-03-2024
Гость (13:02:57 25-03-2024) да откупится сейчас он, и сынок его, исполнитель ртом...(пев... За что он откупится? Он в чем то виноват? Он должен был на обычном концерте выставить полк автоматчиков? Вы в себе вообще?
14:17:44 25-03-2024
Гость (13:28:22 25-03-2024) За что он откупится? Он в чем то виноват? Он должен был на о... Он собственник и в ответе за работоспособность систем здания. Также он принимающая сторона при организации концерта и однозначно несет прямую ответственность за ненадлежащую организацию охраны мероприятия.
13:04:47 25-03-2024
И зачем тогда такая охрана? Чтобы ничего не своровали? Так сейчас есть много способов избежать и этого.
13:34:25 25-03-2024
Гость (13:04:47 25-03-2024) И зачем тогда такая охрана? Чтобы ничего не своровали? Так с...
От алкашей и дебоширов. В гражданской жизни других и не бывает. На каждый угол не поставишь по роте автоматчиков. Надо трезво смотреть на вещи. Даже если вооруженная охрана была бы, ее бы с 20 метров расстреляли неожиданно для охраны. Вы в жизни каждую сукунду ожидаете выстрелов в себя из-за укрытий и с крыш? К этому невозможно быть готовым.
14:06:39 25-03-2024
Гость (13:34:25 25-03-2024) От алкашей и дебоширов. В гражданской жизни других и не ...
Остаётся сложить руки на пузе и сдохнуть? Коль всё так безнадёжно?
14:21:17 25-03-2024
Гость (13:34:25 25-03-2024) От алкашей и дебоширов. В гражданской жизни других и не ... в обычной жизни нет, но сейчас жизнь НЕОБЫЧНАЯ, и нельзя расслабляться, а если уж здание берет на себя ответственность собрать огромное количество людей - так обеспечьте безопасность их жизням, хоть танки ставьте, страна находится в боевых действиях с западом, который играет не по правилам, а готов идти на любые гадости лишь бы подосрать и нанести боль нашим гражданамм.
14:48:04 25-03-2024
Гость (13:34:25 25-03-2024) От алкашей и дебоширов. В гражданской жизни других и не ... Они на улице начали стрелять, а калаша без ПБС очень хорошо и далеко слышно. Охрана должны была за время их подхода уже 20 раз занять позиции и подготовиться к встрече. И даже один подготовленный автоматчик не дал бы этой четверке войти в здание.
16:03:14 25-03-2024
Гость (14:48:04 25-03-2024) Они на улице начали стрелять, а калаша без ПБС очень хорошо ... Наконец - то хоть один крутой спецназовец отметился. Хотя меня терзают смутные сомнения, что он даже на военку в Полутехе не записался...
21:06:26 25-03-2024
Гость (16:03:14 25-03-2024) Наконец - то хоть один крутой спецназовец отметился. Хотя ме... Полутех для полудурков, а политех для тех, кто хотел бы получить знания.
10:29:37 26-03-2024
Гость (16:03:14 25-03-2024) Наконец - то хоть один крутой спецназовец отметился. Хотя ме... В политехе конечно не был, зачем мне это. А так просто офицер, уже запаса и давно. Еще вопросы ?
23:56:39 25-03-2024
Гость (13:34:25 25-03-2024) От алкашей и дебоширов. В гражданской жизни других и не ... Против террористов должны быть незаметные профессионалы в штатском.
13:10:35 25-03-2024
В гипермаркетете Лента, в тележку между сумкой и вещами , покупка завалилась, так охранник следил, пока не пройду через кассы и гордо задержал злостного нарушителя, составили акт, хотя изначально, еще не отойдя от кассы, предлагал оплатить. Эти охранники только видимость и варишек мелких ловить за жвачку.
13:29:30 25-03-2024
Гость (13:10:35 25-03-2024) В гипермаркетете Лента, в тележку между сумкой и вещами , п... А по вашему охрана в магазине или концертном зале должна быть вооружена автоматами/гранатометами?
14:11:59 25-03-2024
Гость (13:29:30 25-03-2024) А по вашему охрана в магазине или концертном зале должна быт... может потому что о теракте предупреждали?
14:37:33 25-03-2024
Гость (13:29:30 25-03-2024) А по вашему охрана в магазине или концертном зале должна быт... Да ,уважаемый,любыми средствами способными обеспечить безопасность людей.Даже гранатомётами если того требуют условия.
16:50:02 25-03-2024
Гость (13:10:35 25-03-2024) В гипермаркетете Лента, в тележку между сумкой и вещами , п... Да тебя с таким приколом во всех Лентах знают, вот и поймали снова
13:24:31 25-03-2024
Он нормальный вообще? Террористов было всего четверо! Была бы действительно охрана, а не две тетки на рамке у входа, то скрутили бы их, несмотря на автоматы. Может, у входа успели бы пострелять малость, но дальше бы точно не прошли. А эти четверо беспрепятственно прошли насквозь от парковки до зрительного зала, спокойно сделали свое дело, засняли на камеру и так же беспрепятственно вышли и уехали. Почему у него пятнадцатилетние мальчишки и сами зрители вынуждены были бороться с этой якобы войсковой операцией? Почему никто не предупредил, когда эта шваль в открытую выгрузилась на парковке и двинулась к залу? Почему не нажали немедленно тревожную кнопку (а была ли она вообще)? Почему не заперли немедленно входную дверь? Почему эвакуационные выходы оказались закрыты? Не желаете ответить, господин Агаларов? Жаль, что вас в этом пекле не было - первая автоматная очередь была бы вами вполне заслуженной.
21:59:53 27-03-2024
Гость (13:24:31 25-03-2024) Он нормальный вообще? Террористов было всего четверо! Была б... "Не желаете ответить, господин Агаларов?"
Не желаете ответить руководители силовых структур РФ?
Не желаете ответить депутаты Госдумы?
13:39:03 25-03-2024
Если бы этому обстоятельству (охране людей) придавалось бы сколь нибудь серьёзное значение,то ,да,тогда бы это была настоящая боевая единица,способная давать отпор негодяям.А если это просто люди в форме и только ,то что они смогут сделать?Нужна настоящая ,экипированная серьёзным оружием охрана ,имеющая несколько уровней.Должна быть система ,а не тяп-ляп.Тогда бы ,к встрече подлецов ,были бы уже все готовы , ещё когда они с оружием вылезли из машины.
14:02:46 25-03-2024
Ну да, вместимость 6к человек, а адекватной охраны на входе нет с табельным оружием. У нас же 2 года как мирное время, никакие повышенные меры принимать не надо.
14:44:37 25-03-2024
Вывод- спортивные,концертные мероприятия отменить! В магазины запускать максимум по 20 человек!
15:14:36 25-03-2024
Гость (14:44:37 25-03-2024) Вывод- спортивные,концертные мероприятия отменить! В магазин... Ну, второе, конечно, перебор, а вот с первым полностью согласна, может не нужны в это необычное время нам концерты и всякие развлекательные мероприятия, а?
15:51:52 25-03-2024
Гость (15:14:36 25-03-2024) Ну, второе, конечно, перебор, а вот с первым полностью согла... Я специально гипертрофировано написал.
14:55:12 25-03-2024
Сегодня утром на мыле было сообщение, что прокуратура не нашла, что охрана была плохая, поскольку в концертных залах не предусмотрена вооруженная. То есть владелец помещения ничего не нарушил. Может, формально прокуратура права, но СВО идет уже 2 года, пора бы поменять правила охраны во время массовых мероприятий. Хотя бы если зрителей больше 500 человек, то у входа автоматчики. Ёлки-палки, спускаюсь по лестнице, навстречу крадется парень в форме с автоматом, мы друг друга напугали немного, оказалось, у кого-то из соседей в квартире сработала сигнализация, причем ложно... Как-то неправильно, что хата 40 квадратов охраняется с автоматом, а огромный концертный зал электрошокером.
15:06:30 25-03-2024
Гость (14:55:12 25-03-2024) Сегодня утром на мыле было сообщение, что прокуратура не наш... Ну ок. Идут спокойно четыре человека в форме Росгвардии с автоматами. Все их пропускают. А это, оказывается, переодетые террористы. Думаете, сложно систему обмануть, когда 99,99% обывателей не знают нюансов ее работы?
15:19:00 25-03-2024
я как-то в центральный суд заходил. вот где охрана нормальная. учитесь, граждане.
21:12:33 25-03-2024
Гость (15:19:00 25-03-2024) я как-то в центральный суд заходил. вот где охрана нормальна... Т.е. по-вашему в суде люди и их надо охранять, а на концерт пришёл сброд, который охране не подлежит. Напомните Статью в Конституции, где права граждан РФ разные.
15:52:21 25-03-2024
12 марта ходил на Агату Кристи в Мотор. Не могло такого произойти.
16:17:13 25-03-2024
может ещё с утра в набитый автобус автоматчика ставить? Была бы в крокусе вооруженная охрана террористы выбрали бы другой объект. Вопрос не в том, как охраняли, а как допустили. Подобного рода акции готовятся ни один день - и вот тут спец.службы должны были на ура сработать. Расслабились после выборов.
16:51:03 25-03-2024
Вопрос к Агиларову: почему так полыхнуло здание, из каких материалов оно было построено? Почему не сработала система пожаротушения?
17:39:07 25-03-2024
Гость (13:24:31 25-03-2024) Он нормальный вообще? Террористов было всего четверо! Была б... четверо с автоматами, даже если бы одного скрутили, остальные бы расстреляли.
20:56:01 25-03-2024
Вот увидите хозяин этот тоже присядет на долгий срок, как и хозяин" Зимней Вишни" в Кемерово.