Владелец расплющенной машины, на которую с 19 этажа упал воронежец, написал заявление
После падения мужчина встал и, не слезая с внедорожника, начал петь песни
05 апреля 2023, 18:00, ИА Амител
В Воронеже заявление в полицию написал владелец автомобиля Nissan X-Trail, на который с 19-го этажа упал мужчина, сообщает местный портал "МОЁ! Online".
Напомним, вечером 3 апреля воронежец упал на припаркованный внедорожник, встал и начал петь песни, при этом не слезая с внедорожника. Прибывшие спасатели помогли мужчине спуститься и передали его врачам скорой помощи.
Автомобиль получил серьёзные повреждения – смяты крыша и багажник. Теперь правоохранителям придётся выяснить, можно ли считать произошедшее преступлением.
"Обычно в таких случаях полицейские отказывают в возбуждении уголовного дела, но это не значит, что автомобилист не сможет возместить деньги, которые потратит на ремонт. С документом от правоохранителей он может пойти в страховую или подать в суд на чудом выжившего воронежца", – отмечает издание.
Или же владельцу внедорожника нужно будет сначала сделать платную оценку ущерба у экспертов, а уже после с пакетом документов подать иск в суд и ждать решения.
18:46:43 05-04-2023
Лох терпила. Машина не должна стоять так близко к дому. Упавший молодец, уважаю. Не потерял оптимизм.
13:00:09 06-04-2023
Гость (18:46:43 05-04-2023) Лох терпила. Машина не должна стоять так близко к дому. Упав... Лох это ты. А машина стояла на парковочном месте.
21:35:44 05-04-2023
обалдеть! с 19 этажа и живой? а он точно не в шоке и внутри все органы не в фарш? если так, то дядька прям счастливчик!
06:38:30 06-04-2023
Очередное подтверждение, что пьяному Бог иногда охранную грамоту выдает) С 19 этажа и в результате перелом пальца на руке. Трезвый бы просто в лепешку разбился.