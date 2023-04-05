Владелец расплющенной машины, на которую с 19 этажа упал воронежец, написал заявление

После падения мужчина встал и, не слезая с внедорожника, начал петь песни

05 апреля 2023, 18:00, ИА Амител

В Воронеже заявление в полицию написал владелец автомобиля Nissan X-Trail, на который с 19-го этажа упал мужчина, сообщает местный портал "МОЁ! Online".

Напомним, вечером 3 апреля воронежец упал на припаркованный внедорожник, встал и начал петь песни, при этом не слезая с внедорожника. Прибывшие спасатели помогли мужчине спуститься и передали его врачам скорой помощи.

Автомобиль получил серьёзные повреждения – смяты крыша и багажник. Теперь правоохранителям придётся выяснить, можно ли считать произошедшее преступлением.

"Обычно в таких случаях полицейские отказывают в возбуждении уголовного дела, но это не значит, что автомобилист не сможет возместить деньги, которые потратит на ремонт. С документом от правоохранителей он может пойти в страховую или подать в суд на чудом выжившего воронежца", – отмечает издание.

Или же владельцу внедорожника нужно будет сначала сделать платную оценку ущерба у экспертов, а уже после с пакетом документов подать иск в суд и ждать решения.