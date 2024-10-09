Владелец решил поэтажно распродать торговый дом в центре Барнаула

Общая стоимость выставленных лотов – 105 млн рублей

09 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Вход в здание / Фото: "Авито"

Три из четырех этажей торгового дома на проспекте Красноармейском, 33, выставили на продажу по общей стоимости 105 млн рублей. Об этом сообщает "Алтапресс".

Здание находится на красной линии. Каждый этаж предлагается по отдельности. Согласно объявлениям, которые появились на "Авито", первый, площадью более 323 "квадратов", готовы отдать за 45 млн рублей. Его занимает "Магнит", договор аренды с которым будет действовать по меньшей мере до 2031 года. Полностью окупиться вложение, по словам продавца, должно за восемь лет.

Второй этаж площадью 308,6 квадратного метра предлагается дешевле – за 35 млн рублей. Там уже есть два арендатора – Fiх Рriсе и Ozon. Минимальный арендный поток, как утверждается, составляет 250 тысяч рублей в месяц.

Четвертый этаж площадью почти 317 квадратных метров продается дешевле всех: за 25 млн рублей. Помещению требуется ремонт, но у него свободное назначение: оно может стать офисом, магазином или салоном. Третий этаж, занятый офисом, в объявлениях не фигурирует. Здание подключено ко всем коммуникациям, кроме отопления: его обеспечивает собственная газовая котельная на крыше.

Напомним, что до 2020 года объект стоял заброшенным и жители называли его "бомжом". Однако после владельцы провели ремонт и нашли арендаторов, а потому визуально о его сложном прошлом уже ничего не напоминает.