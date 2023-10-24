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Владелец "Русского радио" назвал лучших певцов России

По его словам, эти исполнители являются самыми востребованными у отечественного слушателя

24 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Лидер рок-группы "Земляне" и владелец "Русского Радио" Владимир Киселев назвал лучших отечественных певцов. Его слова передает NEWS.ru.

"Безусловно, Коля Басков, Гриша Лепс, Агутин, Володя Пресняков. Масса артистов", – сказал Киселев. 

Он отметил, что эти артисты пользуются большим спросом у отечественного слушателя. Киселев добавил, что определить популярность певцов очень легко. Показателем являются аншлаги на концертах.

По словам Киселева, много востребованных артистов есть и среди молодежи, но их творчество ему неинтересно.

культура музыка

Комментарии 4

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Гость

22:33:50 24-10-2023

Нет средь нас Бернеса * Цоя нет средь нас * Повезло ещё что * Есть Михайлов Стас

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Гость

09:16:55 25-10-2023

Гость (22:33:50 24-10-2023) Нет средь нас Бернеса * Цоя нет средь нас * Повезло ещё что... Три мудреца в одном тазу топили Юрия Лозу, Будь чуть побольше старый таз, ещё бы влез Михайлов Стас.

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Павел

23:12:59 24-10-2023

- "Он отметил, что эти артисты пользуются большим спросом у отечественного слушателя". На безрыбье и рак рыба.

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Гость

09:19:01 25-10-2023

всех по именам, а а как зовут Лёню - забыл?

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