Владелец "Русского радио" назвал лучших певцов России

По его словам, эти исполнители являются самыми востребованными у отечественного слушателя

24 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Лидер рок-группы "Земляне" и владелец "Русского Радио" Владимир Киселев назвал лучших отечественных певцов. Его слова передает NEWS.ru.

"Безусловно, Коля Басков, Гриша Лепс, Агутин, Володя Пресняков. Масса артистов", – сказал Киселев.

Он отметил, что эти артисты пользуются большим спросом у отечественного слушателя. Киселев добавил, что определить популярность певцов очень легко. Показателем являются аншлаги на концертах.

По словам Киселева, много востребованных артистов есть и среди молодежи, но их творчество ему неинтересно.