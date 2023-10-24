Владелец "Русского радио" назвал лучших певцов России
По его словам, эти исполнители являются самыми востребованными у отечественного слушателя
24 октября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Лидер рок-группы "Земляне" и владелец "Русского Радио" Владимир Киселев назвал лучших отечественных певцов. Его слова передает NEWS.ru.
"Безусловно, Коля Басков, Гриша Лепс, Агутин, Володя Пресняков. Масса артистов", – сказал Киселев.
Он отметил, что эти артисты пользуются большим спросом у отечественного слушателя. Киселев добавил, что определить популярность певцов очень легко. Показателем являются аншлаги на концертах.
По словам Киселева, много востребованных артистов есть и среди молодежи, но их творчество ему неинтересно.
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всех по именам, а а как зовут Лёню - забыл?