Лолита нецензурно ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая"

По мнению певицы, продюсер, сказавший такое, "конченый"

24 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: vk.com/lolitasu

Известная российская певица Лолита Милявская нецензурно ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Мнением о его словах она поделилась за кулисами шоу НТВ "Суперстар!".

Напомним, что накануне концерта в память о солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове Андрей Разин заявил, что все артисты, которые примут участие в мероприятии, будут прокляты. По мнению Разина, на сцену музыканты выходили только ради хайпа.

Лолита призналась, что много работает, и увидела сообщение продюсера поздно.

"Так и хочется этой (нецензурное слово) сказать: "Разин, (нецензурное слово) конченый!" – цитирует Лолиту "КП".