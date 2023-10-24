Лолита нецензурно ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая"
По мнению певицы, продюсер, сказавший такое, "конченый"
24 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: vk.com/lolitasu
Известная российская певица Лолита Милявская нецензурно ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Мнением о его словах она поделилась за кулисами шоу НТВ "Суперстар!".
Напомним, что накануне концерта в память о солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове Андрей Разин заявил, что все артисты, которые примут участие в мероприятии, будут прокляты. По мнению Разина, на сцену музыканты выходили только ради хайпа.
Лолита призналась, что много работает, и увидела сообщение продюсера поздно.
"Так и хочется этой (нецензурное слово) сказать: "Разин, (нецензурное слово) конченый!" – цитирует Лолиту "КП".
07:40:12 24-10-2023
Старая хохлушка.
10:26:23 24-10-2023
Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... Лолита, независимо от возраста и гражданства остается верной своим принципам, прямой с окружающими и весьма грамотной женщиной, и в данном интервью права на 120%.
13:11:09 24-10-2023
Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... А что?! Своё мнение могут только молодые хохлушки высказывать??? Слушай,Гость, а у тебя национальность есть? Или ты без роду, без племени?
14:51:24 25-10-2023
Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... Лолита просто прелесть
15:30:24 25-10-2023
Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... она еврейка
16:50:11 25-10-2023
1 (15:30:24 25-10-2023) она еврейка... И что что еврейка? Это что то меняет?
09:50:02 24-10-2023
Стоит напомнить Разину, что эффект бумеранга никто не отменял. Все проклятья к нему вернуться непременно
10:34:17 24-10-2023
Муся (09:50:02 24-10-2023) Стоит напомнить Разину, что эффект бумеранга никто не отмен... Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой.
12:57:51 24-10-2023
Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Джуна она кто??? Кто??? Разве может святой проклинать???Все мы простые смертные.
00:49:42 26-10-2023
Гость (12:57:51 24-10-2023) Джуна она кто??? Кто??? Разве может святой проклинать???Все ... Джуна наверное была не права!
13:02:49 24-10-2023
Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Джуна сама сейчас перед Высшими силами ответ держит. А от Разина дьявольским говнецом за версту веет. Нельзя людей проклинать. Согласна, всё ему вернётся обязательно.
22:29:14 24-10-2023
Муся (09:50:02 24-10-2023) Стоит напомнить Разину, что эффект бумеранга никто не отмен... Это,точно и их будет,намного больше.Вообще от жадности и злобы,ума лишается.
18:25:08 25-10-2023
Гость (22:29:14 24-10-2023) Это,точно и их будет,намного больше.Вообще от жадности и зло... Аха..один уже ,от жадности и злобы, делит авторские на небесах..
10:22:23 24-10-2023
Почему этот псих Разин на свободе гуляет? Его лечить нужно в специальном заведении.
14:51:35 24-10-2023
Гость (10:22:23 24-10-2023) Почему этот псих Разин на свободе гуляет? Его лечить нужно в... И там оставить
11:11:45 24-10-2023
А почему не применяют статью о мошенничестве в отношении офериста Разина? Он что не прикасаемый?
12:10:44 24-10-2023
Татьяна. (11:11:45 24-10-2023) А почему не применяют статью о мошенничестве в отношении офе... не доказано
18:27:32 25-10-2023
Татьяна. (11:11:45 24-10-2023) А почему не применяют статью о мошенничестве в отношении офе... Пока слово аферист буду писать через букву о ..все так и останется
11:40:36 24-10-2023
Лолита. Глыба. Талантище. С такими способностями да на базаре семечками торговать- цены бы не было...
11:58:34 24-10-2023
а концерт то и правда был отстойный
21:30:06 24-10-2023
Гость (11:58:34 24-10-2023) а концерт то и правда был отстойный... А Вы, я стесняюсь спросить, были на этом концерте? Концерт был замечательный!
12:10:29 24-10-2023
Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Не святой, а больной, ему лечиться надо. Жалко человека. С такой ненавистью к людям и любовью к деньгам сам скоро загнется. Сходил бы в церковь, покаялся, может и полегчало бы ему.
13:10:30 24-10-2023
своими заявлениями и призывами Андрей Разин окончательно поставил на себе крест ➕ , очень жаль что он так и сделал выводы из своих потерь и ошибок РАСПЛАТА БУДЕТ ЖЕСТОКОЙ...
13:21:02 24-10-2023
Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной потери... ошибок и не сделал выводы ... только разум помутнился...РАСПЛАТА ВСЕГДА БЫВАЕТ ЖЕСТОКОЙ!!!
14:58:07 24-10-2023
Надежда (13:21:02 24-10-2023) Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной поте... К Разину уже прилетал бумеранг, и расплатой за его гнилые поступки стал его сын. Видимо, Разин не понял или ему даже своих детей не жалко. Деньги дороже.
00:51:54 26-10-2023
Надежда (13:21:02 24-10-2023) Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной поте... Скорее бы была расплата!кара небесная!мразь.слов не хватает!
16:19:18 24-10-2023
Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... Жидовка она 😅 а не хохлушка
20:55:52 24-10-2023
Уважаю Лолиту! А "разин"пишу с маленькой буковки.
22:42:05 24-10-2023
Елена (20:55:52 24-10-2023) Уважаю Лолиту! А "разин"пишу с маленькой буковки. ... Да вы и от слов "Юра Шатунов" стринги намочите не по одному разу... Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов ну и пахнуть от вас будет)))
21:53:56 24-10-2023
Разин - МЕРЗКИЙ ТИП,,
23:39:07 24-10-2023
Все давно знают, что Разин аферист и негодяй. И именно он угробил нашего Юрочку. Разве кто нибудь поверит его угрозам. И испугается их.
03:07:07 25-10-2023
Нели (21:53:56 24-10-2023) Разин - МЕРЗКИЙ ТИП,,... Мразин, а не Разин!
04:13:28 25-10-2023
Вечная и светлая память Юрию.
06:51:31 25-10-2023
Гость (12:10:44 24-10-2023) не доказано... Так это легко доказать! Всём известны его аферы с многочисленными Ласковыми Маями, об эксплуатации подростков. Много чего можно накопать, если захотеть. Вон Фаргала закрыли за грехи столетней давности, так и Разина можно, если захотеть!
13:18:59 25-10-2023
Надежда (13:21:02 24-10-2023) Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной поте... Неужели этот долбаный Разин ненасытился деньгами от Ласкового мая? Сколько ещё он будет хотеть? Сколько ещё собирается проклинать? Наступит час возмездия, все его проклятия обрушатся на него. Так хочется всё это увидеть!
20:23:44 25-10-2023
Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Какой он святой? Деньги хапал, святой,пользовался песнями Юры ш
20:36:17 25-10-2023
Стоит ли всерьёз обсуждать это ничтожество. Я имею в виду Разина.
00:09:48 26-10-2023
А вот по мне, эту мразь обсуждать не хотелось, эта быдла свиная ещё до Светланы дойдет с ней будет судится
00:50:23 26-10-2023
Что вы хотите от Разина? Это больной человек и болезнь у него, зависть. Она же изнутри сжирает человека. Вы видили как он позудел?
06:33:23 26-10-2023
Леди спорили на даче : Чей компост дерьмом богаче . Не пора ли этих кляч выкинуть с российских дач ?