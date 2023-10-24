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Лолита нецензурно ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая"

По мнению певицы, продюсер, сказавший такое, "конченый"

24 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: vk.com/lolitasu
Фото: vk.com/lolitasu

Известная российская певица Лолита Милявская нецензурно ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Мнением о его словах она поделилась за кулисами шоу НТВ "Суперстар!".

Напомним, что накануне концерта в память о солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове Андрей Разин заявил, что все артисты, которые примут участие в мероприятии, будут прокляты. По мнению Разина, на сцену музыканты выходили только ради хайпа.

Лолита призналась, что много работает, и увидела сообщение продюсера поздно. 

"Так и хочется этой (нецензурное слово) сказать: "Разин, (нецензурное слово) конченый!" – цитирует Лолиту "КП"

Знаменитости

Комментарии 40

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Гость

07:40:12 24-10-2023

Старая хохлушка.

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Гость1

10:26:23 24-10-2023

Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... Лолита, независимо от возраста и гражданства остается верной своим принципам, прямой с окружающими и весьма грамотной женщиной, и в данном интервью права на 120%.

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Елена

13:11:09 24-10-2023

Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... А что?! Своё мнение могут только молодые хохлушки высказывать??? Слушай,Гость, а у тебя национальность есть? Или ты без роду, без племени?

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Лолита просто прелесть

14:51:24 25-10-2023

Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... Лолита просто прелесть

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1

15:30:24 25-10-2023

Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... она еврейка

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Наталья

16:50:11 25-10-2023

1 (15:30:24 25-10-2023) она еврейка... И что что еврейка? Это что то меняет?

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Муся

09:50:02 24-10-2023

Стоит напомнить Разину, что эффект бумеранга никто не отменял. Все проклятья к нему вернуться непременно

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Гость

10:34:17 24-10-2023

Муся (09:50:02 24-10-2023) Стоит напомнить Разину, что эффект бумеранга никто не отмен... Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой.

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Гость

12:57:51 24-10-2023

Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Джуна она кто??? Кто??? Разве может святой проклинать???Все мы простые смертные.

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Гость

00:49:42 26-10-2023

Гость (12:57:51 24-10-2023) Джуна она кто??? Кто??? Разве может святой проклинать???Все ... Джуна наверное была не права!

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Елена

13:02:49 24-10-2023

Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Джуна сама сейчас перед Высшими силами ответ держит. А от Разина дьявольским говнецом за версту веет. Нельзя людей проклинать. Согласна, всё ему вернётся обязательно.

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Гость

22:29:14 24-10-2023

Муся (09:50:02 24-10-2023) Стоит напомнить Разину, что эффект бумеранга никто не отмен... Это,точно и их будет,намного больше.Вообще от жадности и злобы,ума лишается.

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Гость

18:25:08 25-10-2023

Гость (22:29:14 24-10-2023) Это,точно и их будет,намного больше.Вообще от жадности и зло... Аха..один уже ,от жадности и злобы, делит авторские на небесах..

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Гость

10:22:23 24-10-2023

Почему этот псих Разин на свободе гуляет? Его лечить нужно в специальном заведении.

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Ольга

14:51:35 24-10-2023

Гость (10:22:23 24-10-2023) Почему этот псих Разин на свободе гуляет? Его лечить нужно в... И там оставить

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Татьяна.

11:11:45 24-10-2023

А почему не применяют статью о мошенничестве в отношении офериста Разина? Он что не прикасаемый?

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Гость

12:10:44 24-10-2023

Татьяна. (11:11:45 24-10-2023) А почему не применяют статью о мошенничестве в отношении офе... не доказано

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Гость

18:27:32 25-10-2023

Татьяна. (11:11:45 24-10-2023) А почему не применяют статью о мошенничестве в отношении офе... Пока слово аферист буду писать через букву о ..все так и останется

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Гость

11:40:36 24-10-2023

Лолита. Глыба. Талантище. С такими способностями да на базаре семечками торговать- цены бы не было...

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Гость

11:58:34 24-10-2023

а концерт то и правда был отстойный

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Гость

21:30:06 24-10-2023

Гость (11:58:34 24-10-2023) а концерт то и правда был отстойный... А Вы, я стесняюсь спросить, были на этом концерте? Концерт был замечательный!

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Гость

12:10:29 24-10-2023

Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Не святой, а больной, ему лечиться надо. Жалко человека. С такой ненавистью к людям и любовью к деньгам сам скоро загнется. Сходил бы в церковь, покаялся, может и полегчало бы ему.

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Гость

13:10:30 24-10-2023

своими заявлениями и призывами Андрей Разин окончательно поставил на себе крест ➕ , очень жаль что он так и сделал выводы из своих потерь и ошибок РАСПЛАТА БУДЕТ ЖЕСТОКОЙ...

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Надежда

13:21:02 24-10-2023

Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной потери... ошибок и не сделал выводы ... только разум помутнился...РАСПЛАТА ВСЕГДА БЫВАЕТ ЖЕСТОКОЙ!!!

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Гость

14:58:07 24-10-2023

Надежда (13:21:02 24-10-2023) Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной поте... К Разину уже прилетал бумеранг, и расплатой за его гнилые поступки стал его сын. Видимо, Разин не понял или ему даже своих детей не жалко. Деньги дороже.

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Гость

00:51:54 26-10-2023

Надежда (13:21:02 24-10-2023) Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной поте... Скорее бы была расплата!кара небесная!мразь.слов не хватает!

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Гость

16:19:18 24-10-2023

Гость (07:40:12 24-10-2023) Старая хохлушка.... Жидовка она 😅 а не хохлушка

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Елена

20:55:52 24-10-2023

Уважаю Лолиту! А "разин"пишу с маленькой буковки.

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Гость

22:42:05 24-10-2023

Елена (20:55:52 24-10-2023) Уважаю Лолиту! А "разин"пишу с маленькой буковки. ... Да вы и от слов "Юра Шатунов" стринги намочите не по одному разу... Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов Юра Шатунов ну и пахнуть от вас будет)))

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Нели

21:53:56 24-10-2023

Разин - МЕРЗКИЙ ТИП,,

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Саша

23:39:07 24-10-2023

Все давно знают, что Разин аферист и негодяй. И именно он угробил нашего Юрочку. Разве кто нибудь поверит его угрозам. И испугается их.

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Гость

03:07:07 25-10-2023

Нели (21:53:56 24-10-2023) Разин - МЕРЗКИЙ ТИП,,... Мразин, а не Разин!

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Гость

04:13:28 25-10-2023

Вечная и светлая память Юрию.

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Гостья

06:51:31 25-10-2023

Гость (12:10:44 24-10-2023) не доказано... Так это легко доказать! Всём известны его аферы с многочисленными Ласковыми Маями, об эксплуатации подростков. Много чего можно накопать, если захотеть. Вон Фаргала закрыли за грехи столетней давности, так и Разина можно, если захотеть!

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Зара

13:18:59 25-10-2023

Надежда (13:21:02 24-10-2023) Очень жаль что Андрей Разин не сделал выводы от личной поте... Неужели этот долбаный Разин ненасытился деньгами от Ласкового мая? Сколько ещё он будет хотеть? Сколько ещё собирается проклинать? Наступит час возмездия, все его проклятия обрушатся на него. Так хочется всё это увидеть!

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Гуля

20:23:44 25-10-2023

Гость (10:34:17 24-10-2023) Ему Джуна сказала, что он всегда прав и, практически, святой... Какой он святой? Деньги хапал, святой,пользовался песнями Юры ш

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Арсений

20:36:17 25-10-2023

Стоит ли всерьёз обсуждать это ничтожество. Я имею в виду Разина.

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Галина

00:09:48 26-10-2023

А вот по мне, эту мразь обсуждать не хотелось, эта быдла свиная ещё до Светланы дойдет с ней будет судится

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Любовь

00:50:23 26-10-2023

Что вы хотите от Разина? Это больной человек и болезнь у него, зависть. Она же изнутри сжирает человека. Вы видили как он позудел?

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Ануар

06:33:23 26-10-2023

Леди спорили на даче : Чей компост дерьмом богаче . Не пора ли этих кляч выкинуть с российских дач ?

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