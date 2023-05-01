Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Бийской льняной компании

Лев Каленов руководит предприятием с 1975 года

01 мая 2023, 16:29, ИА Амител

Лев Каленов / Фото: t.me/tomenko_22

Генеральный директор АО "Бийская льняная компания" Лев Каленов удостоен звания Героя труда. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоит отметить, что Лев Каленов работает на предприятии с 1960 года, а с 1975 года – бессменный руководитель.

Как уточнил в своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, бийское предприятие – уникальное, с полным циклом: выращивает лён, занимается безотходной переработкой, выпускает готовую продукцию.

"Сейчас на предприятии организован крупнейший в России участок первичной обработки льна, мощность которого позволяет получать в сутки до 50 тонн волокна", – добавил глава региона.

Ранее Томенко рассказал об итогах работы промышленности Алтайского края за пять лет, растущей быстрее промышленности Сибири.