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Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Бийской льняной компании

Лев Каленов руководит предприятием с 1975 года

01 мая 2023, 16:29, ИА Амител

Лев Каленов / Фото: t.me/tomenko_22
Лев Каленов / Фото: t.me/tomenko_22

Генеральный директор АО "Бийская льняная компания" Лев Каленов удостоен звания Героя труда. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоит отметить, что Лев Каленов работает на предприятии с 1960 года, а с 1975 года – бессменный руководитель.

Как уточнил в своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, бийское предприятие – уникальное, с полным циклом: выращивает лён, занимается безотходной переработкой, выпускает готовую продукцию.

"Сейчас на предприятии организован крупнейший в России участок первичной обработки льна, мощность которого позволяет получать в сутки до 50 тонн волокна", – добавил глава региона.

Ранее Томенко рассказал об итогах работы промышленности Алтайского края за пять лет, растущей быстрее промышленности Сибири.

Владимир Путин Алтайский край промышленность бизнес награды

Комментарии 4

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Гость.

17:16:55 01-05-2023

Вот такие люди должны быть на слуху и виду всегда, а не купи-продайки и жулики, прошедшие через 3-4 банкротства под разными вывесками.

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Гость

20:23:05 01-05-2023

Гость. (17:16:55 01-05-2023) Вот такие люди должны быть на слуху и виду всегда, а не куп... а работников спросить, чёкого?

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Гость

12:02:25 02-05-2023

Гость (20:23:05 01-05-2023) а работников спросить, чёкого?... Заминусили не поняв смысла )))

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Гость

22:33:00 01-05-2023

Заслуженная награда! Человек замечательный.

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