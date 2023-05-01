Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Бийской льняной компании
Лев Каленов руководит предприятием с 1975 года
01 мая 2023, 16:29, ИА Амител
Генеральный директор АО "Бийская льняная компания" Лев Каленов удостоен звания Героя труда. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Стоит отметить, что Лев Каленов работает на предприятии с 1960 года, а с 1975 года – бессменный руководитель.
Как уточнил в своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, бийское предприятие – уникальное, с полным циклом: выращивает лён, занимается безотходной переработкой, выпускает готовую продукцию.
"Сейчас на предприятии организован крупнейший в России участок первичной обработки льна, мощность которого позволяет получать в сутки до 50 тонн волокна", – добавил глава региона.
Ранее Томенко рассказал об итогах работы промышленности Алтайского края за пять лет, растущей быстрее промышленности Сибири.
17:16:55 01-05-2023
Вот такие люди должны быть на слуху и виду всегда, а не купи-продайки и жулики, прошедшие через 3-4 банкротства под разными вывесками.
20:23:05 01-05-2023
Гость. (17:16:55 01-05-2023) Вот такие люди должны быть на слуху и виду всегда, а не куп... а работников спросить, чёкого?
12:02:25 02-05-2023
Гость (20:23:05 01-05-2023) а работников спросить, чёкого?... Заминусили не поняв смысла )))
22:33:00 01-05-2023
Заслуженная награда! Человек замечательный.