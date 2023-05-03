Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина

Модельера не стало 2 мая

03 мая 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: ТАСС

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина.

В опубликованной на сайте Кремля телеграмме президента отмечается, что Юдашкин "был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком".

"Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов. Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей", – подчеркнул глава государства.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет после тяжёлой болезни. В 2016 году у него обнаружили рак почки. Он стал причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, которые распространились в течение года.

Юдашкин считался одним из самых именитых российских кутюрье, сделавших в клад в развитие отечественной моды. В феврале 2012 года вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.