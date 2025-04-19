Россия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля

19 апреля 2025, 21:05, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, пишет ТАСС.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 [мск] до 00:00 [мск] с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", – сказал Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также призвал Украину последовать примеру России с пасхальным перемирием. По его мнению, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.