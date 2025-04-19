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Дональд Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

При этом американский лидер надеется, что дело до этого не дойдет

19 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

США выйдут из переговоров по украинскому вопросу, если одна из сторон начнет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто бросим это", – цитирует политика РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что Штатам делать этого не придется.

Ранее в апреле Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента РФ Владимира Путина.

США Дональд Трамп

Комментарии 7

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Гость

09:21:12 19-04-2025

Так и будет.

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Гость

09:23:35 19-04-2025

Трамп - пустобрешка.

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Musik

10:15:09 19-04-2025

Клево - выйдут и разбирайтесь сами.
Было такое уже.

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Гость

10:34:28 19-04-2025

А армия РФ все цели и задачи по СВО выполнила ?

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Musik

12:44:38 19-04-2025

Гость (10:34:28 19-04-2025) А армия РФ все цели и задачи по СВО выполнила ?... ВС- инструмент политиков.

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Гость

18:15:24 19-04-2025

Закончите уже быстрее, живые нужны больше, чем могилы

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Гость

19:58:49 19-04-2025

Вот и лазейка готова, чтобы, не прекратив бойню в течение обещанных "суток", отказаться от миротворческой миссии вообще и умыть руки на том основании, что "воюют-то дураки"!

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