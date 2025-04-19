Дональд Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине
При этом американский лидер надеется, что дело до этого не дойдет
19 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
США выйдут из переговоров по украинскому вопросу, если одна из сторон начнет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто бросим это", – цитирует политика РИА Новости.
Он также выразил надежду на то, что Штатам делать этого не придется.
Ранее в апреле Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента РФ Владимира Путина.
09:21:12 19-04-2025
Так и будет.
09:23:35 19-04-2025
Трамп - пустобрешка.
10:15:09 19-04-2025
Клево - выйдут и разбирайтесь сами.
Было такое уже.
10:34:28 19-04-2025
А армия РФ все цели и задачи по СВО выполнила ?
12:44:38 19-04-2025
Гость (10:34:28 19-04-2025) А армия РФ все цели и задачи по СВО выполнила ?... ВС- инструмент политиков.
18:15:24 19-04-2025
Закончите уже быстрее, живые нужны больше, чем могилы
19:58:49 19-04-2025
Вот и лазейка готова, чтобы, не прекратив бойню в течение обещанных "суток", отказаться от миротворческой миссии вообще и умыть руки на том основании, что "воюют-то дураки"!