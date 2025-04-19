Дональд Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

При этом американский лидер надеется, что дело до этого не дойдет

19 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

США выйдут из переговоров по украинскому вопросу, если одна из сторон начнет его саботировать, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто бросим это", – цитирует политика РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что Штатам делать этого не придется.

Ранее в апреле Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента РФ Владимира Путина.