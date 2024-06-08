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Владимир Путин оценил возможность создания "третьей столицы" в России

По словам президента, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток

08 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 / Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 / Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ допустил создание "третьей столицы" в России, пишет РИА Новости.

По его словам, "если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", и нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня.

Также президент отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.

В 2021 году на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.

Владимир Путин ПМЭФ

Комментарии 7

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dok_CФ

18:20:48 08-06-2024

Ещё лучше - развивать всё государство равномерно и по плану. Границы у нас не маленькие, зачем народу метаться по стране в поисках счастья = работы.. и т.д. и т.п.

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Гость

15:46:07 10-06-2024

dok_CФ (18:20:48 08-06-2024) Ещё лучше - развивать всё государство равномерно и по плану.... Работы в России полно только работники чаще всего плакать любят 😂 что в жизни всё плохо, работу сейчас даже искать не надо она сама никого найти не может, люди совсем обленились.

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Дмитрий

16:32:18 10-06-2024

Гость (15:46:07 10-06-2024) Работы в России полно только работники чаще всего плакать лю... работы полно, а вот достойной оплаты этой работы нет, нет перспективы с нормальной зп, не серой. Если зп в 80тр, кажется норм, то это временно, тк купить квартиру, платить ипотеку и растить детей с такой зп невозможно, а если 150 и более, то серое и без гарантий.

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Гость

18:17:06 10-06-2024

Гость (15:46:07 10-06-2024) Работы в России полно только работники чаще всего плакать лю... 100% согласна

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Костя

20:33:52 08-06-2024

Это неспроста

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Гость

11:05:12 09-06-2024

Н-да. Это просто старость. Уходить надо уметь вовремя.

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Гость

11:00:03 10-06-2024

Гость (11:05:12 09-06-2024) Н-да. Это просто старость. Уходить надо уметь вовремя. ... Ну так уходи, кто мешает?

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