Владимир Путин оценил возможность создания "третьей столицы" в России
По словам президента, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток
08 июня 2024, 17:00, ИА Амител
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ допустил создание "третьей столицы" в России, пишет РИА Новости.
По его словам, "если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", и нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня.
Также президент отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.
В 2021 году на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.
18:20:48 08-06-2024
Ещё лучше - развивать всё государство равномерно и по плану. Границы у нас не маленькие, зачем народу метаться по стране в поисках счастья = работы.. и т.д. и т.п.
15:46:07 10-06-2024
dok_CФ (18:20:48 08-06-2024) Ещё лучше - развивать всё государство равномерно и по плану.... Работы в России полно только работники чаще всего плакать любят 😂 что в жизни всё плохо, работу сейчас даже искать не надо она сама никого найти не может, люди совсем обленились.
16:32:18 10-06-2024
Гость (15:46:07 10-06-2024) Работы в России полно только работники чаще всего плакать лю... работы полно, а вот достойной оплаты этой работы нет, нет перспективы с нормальной зп, не серой. Если зп в 80тр, кажется норм, то это временно, тк купить квартиру, платить ипотеку и растить детей с такой зп невозможно, а если 150 и более, то серое и без гарантий.
18:17:06 10-06-2024
Гость (15:46:07 10-06-2024) Работы в России полно только работники чаще всего плакать лю... 100% согласна
20:33:52 08-06-2024
Это неспроста
11:05:12 09-06-2024
Н-да. Это просто старость. Уходить надо уметь вовремя.
11:00:03 10-06-2024
Гость (11:05:12 09-06-2024) Н-да. Это просто старость. Уходить надо уметь вовремя. ... Ну так уходи, кто мешает?