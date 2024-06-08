Владимир Путин оценил возможность создания "третьей столицы" в России

По словам президента, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток

08 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 / Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ допустил создание "третьей столицы" в России, пишет РИА Новости.

По его словам, "если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", и нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня.

Также президент отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.

В 2021 году на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.