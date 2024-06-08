Наладить мосты и убрать барьеры. Будет ли Андрей Турчак объединять Алтай
Эксперты оценили вероятность "алтайского укрупнения", его плюсы и подводные камни
08 июня 2024, 09:40, ИА Амител
Назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай послужило поводом для новых предположений о готовящемся объединении республики с Алтайским краем. Впрочем, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на полях Петербургского экономического форума заявил, что объединять два Алтая не будут. "Ничего не могу сказать. Только, что все это слухи", – заявил он журналисту телеграм-канала Shot. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так же ранее указывал, что "эта тема не на повестке дня". Тем не менее сомнения у наблюдателей остались. Могут ли на самом деле объединить два Алтая, какие возникнут сложности и кто выиграет в случае реализации давней идеи – об этом amic.ru поговорил с экспертами.
Федералы поднимают глубинку
Политолог Дмитрий Солонников ранее сообщал amic.ru, что вопрос создания "единого Алтая" то и дело возникает во властных структурах. А в апреле 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что "есть такая группа регионов, которые просто нуждаются в укрупнении". В 2021 году Дмитрий Песков говорил, что "во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения". Впрочем, он оговаривался, что идти данный процесс должен снизу, "это не может навязываться".
Многие наблюдатели также не исключили, что назначение Турчака вызвано возможным укрупнением Алтая. Политолог Илья Гращенков отмечает, что "Алтайский край и Республика Алтай – сфера федеральных интересов, в том числе и из-за возросшего значения РА как туристического кластера". "При этом местные элиты (особенно национально настроенные) пытаются играть политическую роль в жизни региона, а объединение края и республики – это очень сложное политическое решение, которое кроме опытного федерала никто не потянет", –написал он в своем телеграм-канале.
По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, назначение нового губернатора в РА стало в какой-то степени неожиданным.
"Впрочем, здесь стоит учитывать наметившуюся тенденцию, когда успешные политики и чиновники федерального уровня направляются руководить регионами. Можно также вспомнить назначение на должность врио Вологодской области Георгия Филимонова, который ранее работал в администрации президента, правительстве Московской области. В общем, тренд понятен", – пояснил он amic.ru.
Илья Гращенков уверен, что "нарастающая экономическая асимметрия регионов заставляет и федеральный центр, и управленческие команды субъектов искать новые рецепты повышения финансово-инвестиционной привлекательности территорий".
Чем Алтай похож на Карелию?
Объединение двух Алтаев на данный момент нецелесообразно, считает Евгений Семибратов.
"Следует учитывать разницу в этническом составе регионов. Треть республики составляют алтайцы – коренные жители данной территории. Алтайский край – регион, населенный в подавляющем большинстве русскими. В этом плане Республику Алтай можно сравнить с Карелией, где численность местных народностей не так велика и составляет примерно 15 процентов от населения региона. Однако карелы защищают свою идентичность", – рассуждает Семибратов.
Он заметил, что статус республики предполагает наличие ряда возможностей для сохранения местных народов, обычаев, коренной культуры как таковой.
"Лишение РА своего статуса может привести к конфликтам, поэтому в текущей политической ситуации объединение нецелесообразно. Кроме того, в объединительных процессах в 2000-е годы автономные округа зачастую присоединялись к более крупным субъектам Федерации – Коми-Пермяцкий, Усть-Ордынский Бурятский, были ликвидированы округа в Красноярском крае, Читинской области, на Камчатке. Но опыта присоединения республик к краям и областям у нас нет. Это может создать прецедент, который в настоящее время мне представляется нежелательным".
Понятно, что Турчак приходит руководить регионом, у которого множество нерешенных проблем. Среди них строительство железной магистрали Бийск – Горно-Алтайск, так и не получивший развития федеральный проект особой экономической зоны и ряд других, указывает Семибратов. По его мнению, именно для решения крупных и давних задач могли направить на Алтай федерального "тяжеловеса".
Наладить транспорт и логистику
В настоящее время вопрос слияния двух субъектов РФ не стоит, считает политолог и политтехнолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, однако трудно сказать, будет ли "алтайское разделение" постоянным.
"Песков не зря сказал, что в повестке дня этого вопроса нет. Судя по всему, это действительно так. Но в перспективе, не в ближайшие год-два, а чуть подальше, если Турчак справится с управлением вверенной территории, то эта тема может оказаться востребованной и соответствующий процесс запущен", – предположил он в беседе с amic.ru.
Барнаульский политолог Константин Лукин также уверен, что по крайней мере в ближайшие задачи Турчака образование "единого Алтая" не входит.
"В любом случае он должен приехать, ознакомиться с обстановкой, встретиться с людьми, вникнуть в дела. В любом случае его направляют под большие проекты, связанные с ориентацией экономической деятельности на Китай. Потребуется возведение различных хабов, налаживание логистики – это все часть глобального плана. Плюс строительство газопровода. Надо ли будет для этого объединять край и республику – сказать трудно. Но раньше чем через года полтора мы этого не узнаем, этот процесс надо готовить достаточно долго", – высказал он свою позицию amic.ru.
Социальный технолог Роман Алехин уверен, что укрупнения Алтая не избежать.
"Ставить такую крупную фигуру, как Турчак, на небольшой субъект Федерации было бы не очень рационально, если только за этим назначением не стоит более масштабной задачи, которая может заключаться в объединении с Алтайским краем. Тема изменения территориального деления России давно обсуждается в экспертном сообществе, поскольку нынешняя нарезка регионов страны не совсем адекватна. Потребность навести порядок в административно-правовом делении нашего государства", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Что касается преимуществ объединения, то в экономическом плане это будет выгодно именно республике, полагает Константин Калачев:
"Нужно учесть, что Горный Алтай соединится с более богатым краем. Кроме того, меньше будут расходы на управление, проще будет запустить и реализовать давно назревшие проекты развития. Конечно, Алтайский край, прямо скажем, не относится к числу наиболее богатых в стране, но в плане инфраструктуры и различных хозяйственных сферах дела у него обстоят лучше".
Роман Алехин убежден, что объединение станет логичным шагом по созданию "большого Алтая":
"Это позволит улучшить ситуацию с транспортными маршрутами, выровнять бюджеты. Понятно, что объем республиканской казны гораздо меньше, чем краевой. Такое выравнивание даст возможность повысить зарплаты бюджетникам республики, устранить имеющиеся перекосы в доходах работников".
По мнению собеседника, слияние также позволит упростить работу многих бизнес-структур, их взаимоотношения с чиновниками, поскольку многие компании из Алтайского края длительное время работают в республике.
Навести мосты
Источник amic.ru, близкий к аналитической группе аппарата Госдумы, сообщил, что объединение края и РА в будущем все-таки может произойти как по экономическим, так и по политическим причинам.
"Москва не может себе позволить тратить сегодня много времени на согласование транзитных проектов азиатского направления в условиях, когда решение требуется принимать достаточно быстро. Политический мотив – некоторые деятели алтайского национального движения слишком неровно дышат в сторону иностранных государств, и это не Китай с Монголией. Только опасение межнациональных конфликтов не позволяет признать их иноагентами и внимательно проверить деятельность".
Что касается развития алтайской национальной культуры, то собеседник amic.ru не видит в этом большой сложности:
"Непонятно, что мешает развивать культуру в рамках единого региона? Скажем, тиражи книг на алтайском языке в советский и постсоветский период несопоставимы. А были еще и передачи по телевидению, радио, большие национальные праздники и многое другое. У федеральной власти есть подозрение, что выделяемые в рамках поддержки национальных культур средства далеко не всегда идут на обозначенные цели, а складываются в бумажники заинтересованных лиц".
Экономически два Алтая во многом уже давно едины – их связывают, скажем, сетевые компании, указывает Лукин. И, возможно, объединение станет позитивным моментом в реализации больших проектов, считает эксперт:
"Скажем, мост через плато из республики в край должен проходить двойные согласования, двойные экспертизы и документация должна оформляться в двух регионах и часть барьеров при реализации такого рода проектов будет просто устранена".
10:14:33 08-06-2024
Будут объединять. Но не завтра
10:28:38 08-06-2024
Пусть Турчак вернёт Алтайский край в родную гавань.
Или чтобы не было путаницы переименуют Алтайский край в Мари-Райский край.
11:11:12 08-06-2024
Турчак и Томенко пока могут и не знать о намерении объединения. Им позже доведут. И хотят быть уверены, что на местах не начнут "брыкаться".
11:12:42 08-06-2024
Не будьте наивными. Даже если и объединят два Алтая, лучше жить не будем. Брехня всё это в пользу бедных и убогих.
13:24:14 08-06-2024
Гость (11:12:42 08-06-2024) Не будьте наивными. Даже если и объединят два Алтая, лучше ж... Правильно. Чтобы мы жили лучше надо АК присоединить к Москве.)
12:30:36 08-06-2024
Вот вам пример. В политехе много кафедр объединили. В итоге зарплаты преподавателей такими и остались, а вот зарплата ректора, да и проректоров, выросла.
14:09:14 08-06-2024
Алтайский край и Республика Алтай абсолютно два разных региона, с разной инфраструктурой, разным населением, разными финансовыми потоками. Вот какое объединение может быть? Чем сложнее и больше субъект, тем труднее управленческие процессы, больше штат чинуш (кроме губернатора - из двух один станет), а самое важное, что нет ни одной мысли и идеи, как это должно улучшить благополучие жителей регионов. Объединиться и что? Небесная благодать сойдет?
17:30:59 08-06-2024
Гость (14:09:14 08-06-2024) Алтайский край и Республика Алтай абсолютно два разных регио... Тупо посчитай: в каждом субъекте федерации должны быть свое правительство и министры. Если регион один, то и чиновников столько не надо.
23:22:15 08-06-2024
Гость (17:30:59 08-06-2024) Тупо посчитай: в каждом субъекте федерации должны быть свое ... наивный человек,вы что думаете всех чиновников прям взяли и выгнали от кормушки,да не кто не поверит вашим фантазиям,не будет такого,придумают новые хлебные должности и будет все как и было,даже примеры такого приводить не надо-все на глазах
10:52:49 09-06-2024
гость (23:22:15 08-06-2024) наивный человек,вы что думаете всех чиновников прям взяли и... девочка живет в мире единорогов - думает, что вот есть два министра - объединили - остался один - это девочка права, а что работы стало в два раза больше, появится больше замов и подразделений(по сути, тот же самый аппарат) вот это девочка подумать не в силах.
11:07:12 09-06-2024
гость (23:22:15 08-06-2024) наивный человек,вы что думаете всех чиновников прям взяли и... Судя по вашему русскому языку вам вообще нет смысла пытаться свою пургу во всеуслышание излагать. Не кто - это просто шедевр…
15:43:47 19-06-2024
Гость (14:09:14 08-06-2024) Алтайский край и Республика Алтай абсолютно два разных регио... вы как вчера родились. разделение произошло совсем недавно, ничего хорошего с полит. плане НЕ вышло. нужно объединять
21:13:42 08-06-2024
Не понятно каким образом, на каком законе РА и РФ Турочак стал ВРИО. Начинать с нарушения закона в национальной республике - плохое начало. И если алтайцы упрутся и на выборах пойдут за своим, то и поделом.
10:26:34 09-06-2024
Андрей (21:13:42 08-06-2024) Не понятно каким образом, на каком законе РА и РФ Турочак ст... вот поэтому объединять нужно две части Алтая вместе, чтобы в голосовании участвовали и жители АК, и население РА.
11:09:11 09-06-2024
Андрей (21:13:42 08-06-2024) Не понятно каким образом, на каком законе РА и РФ Турочак ст... Ответь, ты андрейко - дурачок? Какой закон нарушен? ВРИО становятся по Указу Президента РФ, выборы Эл-Курултай назначит на осень этого года, в ЕДГ.
12:51:09 13-06-2024
Андрей (21:13:42 08-06-2024) Не понятно каким образом, на каком законе РА и РФ Турочак ст... Президент имеет право назначить ВРИО, далее решают выборы. Местные вуориши распродали с откатом большинство лакомых площадей, и думают что никто это не видит, и большая часть местных это тоже понимает. Другое дело что у первых нет денег на покупку, но еще более нет желания их зарабатывать на купленном.
09:17:33 09-06-2024
Никто не будет обьединять... Москвичи еще шустрее скупят все и будут делать деньги... В крае много не урвешь...
10:20:58 09-06-2024
Объединять нужно. Даже сомнений быть не должно. Сейчас поделился на степной Алтай (Алтайский край) и Горный Алтай. Но ведь один же субъект - Алтай. Объдинённый Алтай будет в разы сильней разъединённого.
10:24:39 09-06-2024
именно сейчас нужно объединять - во время СВО. Горный Алтай стал площадкой для несогласных с политикой страны. Вот где закону об инагентах работать и работать. И бояться их не нужно. Их немного, но гавкают громко. Активны, стараются пробиться во власть.
10:54:07 09-06-2024
гость (10:24:39 09-06-2024) именно сейчас нужно объединять - во время СВО. Горный Алтай ... Аргументы будут, кроме непонятных фантазий?
11:53:35 11-06-2024
Что делать этому фанту? - Ехать в Республику Алтай