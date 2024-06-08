Наладить мосты и убрать барьеры. Будет ли Андрей Турчак объединять Алтай

Эксперты оценили вероятность "алтайского укрупнения", его плюсы и подводные камни

08 июня 2024, 09:40, ИА Амител

Знак "Алтайский край" / Фото: amic.ru

Назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай послужило поводом для новых предположений о готовящемся объединении республики с Алтайским краем. Впрочем, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на полях Петербургского экономического форума заявил, что объединять два Алтая не будут. "Ничего не могу сказать. Только, что все это слухи", – заявил он журналисту телеграм-канала Shot. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так же ранее указывал, что "эта тема не на повестке дня". Тем не менее сомнения у наблюдателей остались. Могут ли на самом деле объединить два Алтая, какие возникнут сложности и кто выиграет в случае реализации давней идеи – об этом amic.ru поговорил с экспертами.

Федералы поднимают глубинку

Политолог Дмитрий Солонников ранее сообщал amic.ru, что вопрос создания "единого Алтая" то и дело возникает во властных структурах. А в апреле 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что "есть такая группа регионов, которые просто нуждаются в укрупнении". В 2021 году Дмитрий Песков говорил, что "во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения". Впрочем, он оговаривался, что идти данный процесс должен снизу, "это не может навязываться".

Многие наблюдатели также не исключили, что назначение Турчака вызвано возможным укрупнением Алтая. Политолог Илья Гращенков отмечает, что "Алтайский край и Республика Алтай – сфера федеральных интересов, в том числе и из-за возросшего значения РА как туристического кластера". "При этом местные элиты (особенно национально настроенные) пытаются играть политическую роль в жизни региона, а объединение края и республики – это очень сложное политическое решение, которое кроме опытного федерала никто не потянет", –написал он в своем телеграм-канале.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, назначение нового губернатора в РА стало в какой-то степени неожиданным.

"Впрочем, здесь стоит учитывать наметившуюся тенденцию, когда успешные политики и чиновники федерального уровня направляются руководить регионами. Можно также вспомнить назначение на должность врио Вологодской области Георгия Филимонова, который ранее работал в администрации президента, правительстве Московской области. В общем, тренд понятен", – пояснил он amic.ru.

Илья Гращенков уверен, что "нарастающая экономическая асимметрия регионов заставляет и федеральный центр, и управленческие команды субъектов искать новые рецепты повышения финансово-инвестиционной привлекательности территорий".

Чем Алтай похож на Карелию?

Объединение двух Алтаев на данный момент нецелесообразно, считает Евгений Семибратов.

"Следует учитывать разницу в этническом составе регионов. Треть республики составляют алтайцы – коренные жители данной территории. Алтайский край – регион, населенный в подавляющем большинстве русскими. В этом плане Республику Алтай можно сравнить с Карелией, где численность местных народностей не так велика и составляет примерно 15 процентов от населения региона. Однако карелы защищают свою идентичность", – рассуждает Семибратов.

Он заметил, что статус республики предполагает наличие ряда возможностей для сохранения местных народов, обычаев, коренной культуры как таковой.

"Лишение РА своего статуса может привести к конфликтам, поэтому в текущей политической ситуации объединение нецелесообразно. Кроме того, в объединительных процессах в 2000-е годы автономные округа зачастую присоединялись к более крупным субъектам Федерации – Коми-Пермяцкий, Усть-Ордынский Бурятский, были ликвидированы округа в Красноярском крае, Читинской области, на Камчатке. Но опыта присоединения республик к краям и областям у нас нет. Это может создать прецедент, который в настоящее время мне представляется нежелательным".

Понятно, что Турчак приходит руководить регионом, у которого множество нерешенных проблем. Среди них строительство железной магистрали Бийск – Горно-Алтайск, так и не получивший развития федеральный проект особой экономической зоны и ряд других, указывает Семибратов. По его мнению, именно для решения крупных и давних задач могли направить на Алтай федерального "тяжеловеса".

Наладить транспорт и логистику

В настоящее время вопрос слияния двух субъектов РФ не стоит, считает политолог и политтехнолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, однако трудно сказать, будет ли "алтайское разделение" постоянным.

"Песков не зря сказал, что в повестке дня этого вопроса нет. Судя по всему, это действительно так. Но в перспективе, не в ближайшие год-два, а чуть подальше, если Турчак справится с управлением вверенной территории, то эта тема может оказаться востребованной и соответствующий процесс запущен", – предположил он в беседе с amic.ru.

Барнаульский политолог Константин Лукин также уверен, что по крайней мере в ближайшие задачи Турчака образование "единого Алтая" не входит.

"В любом случае он должен приехать, ознакомиться с обстановкой, встретиться с людьми, вникнуть в дела. В любом случае его направляют под большие проекты, связанные с ориентацией экономической деятельности на Китай. Потребуется возведение различных хабов, налаживание логистики – это все часть глобального плана. Плюс строительство газопровода. Надо ли будет для этого объединять край и республику – сказать трудно. Но раньше чем через года полтора мы этого не узнаем, этот процесс надо готовить достаточно долго", – высказал он свою позицию amic.ru.

Социальный технолог Роман Алехин уверен, что укрупнения Алтая не избежать.

"Ставить такую крупную фигуру, как Турчак, на небольшой субъект Федерации было бы не очень рационально, если только за этим назначением не стоит более масштабной задачи, которая может заключаться в объединении с Алтайским краем. Тема изменения территориального деления России давно обсуждается в экспертном сообществе, поскольку нынешняя нарезка регионов страны не совсем адекватна. Потребность навести порядок в административно-правовом делении нашего государства", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Что касается преимуществ объединения, то в экономическом плане это будет выгодно именно республике, полагает Константин Калачев:

"Нужно учесть, что Горный Алтай соединится с более богатым краем. Кроме того, меньше будут расходы на управление, проще будет запустить и реализовать давно назревшие проекты развития. Конечно, Алтайский край, прямо скажем, не относится к числу наиболее богатых в стране, но в плане инфраструктуры и различных хозяйственных сферах дела у него обстоят лучше".

Роман Алехин убежден, что объединение станет логичным шагом по созданию "большого Алтая":

"Это позволит улучшить ситуацию с транспортными маршрутами, выровнять бюджеты. Понятно, что объем республиканской казны гораздо меньше, чем краевой. Такое выравнивание даст возможность повысить зарплаты бюджетникам республики, устранить имеющиеся перекосы в доходах работников".

По мнению собеседника, слияние также позволит упростить работу многих бизнес-структур, их взаимоотношения с чиновниками, поскольку многие компании из Алтайского края длительное время работают в республике.

Навести мосты

Источник amic.ru, близкий к аналитической группе аппарата Госдумы, сообщил, что объединение края и РА в будущем все-таки может произойти как по экономическим, так и по политическим причинам.

"Москва не может себе позволить тратить сегодня много времени на согласование транзитных проектов азиатского направления в условиях, когда решение требуется принимать достаточно быстро. Политический мотив – некоторые деятели алтайского национального движения слишком неровно дышат в сторону иностранных государств, и это не Китай с Монголией. Только опасение межнациональных конфликтов не позволяет признать их иноагентами и внимательно проверить деятельность".

Что касается развития алтайской национальной культуры, то собеседник amic.ru не видит в этом большой сложности:

"Непонятно, что мешает развивать культуру в рамках единого региона? Скажем, тиражи книг на алтайском языке в советский и постсоветский период несопоставимы. А были еще и передачи по телевидению, радио, большие национальные праздники и многое другое. У федеральной власти есть подозрение, что выделяемые в рамках поддержки национальных культур средства далеко не всегда идут на обозначенные цели, а складываются в бумажники заинтересованных лиц".

Экономически два Алтая во многом уже давно едины – их связывают, скажем, сетевые компании, указывает Лукин. И, возможно, объединение станет позитивным моментом в реализации больших проектов, считает эксперт: