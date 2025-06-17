Владимир Путин отметил трудовые заслуги трех барнаульцев
Им вручены государственные награды
17 июня 2025, 21:35, ИА Амител
Трудовые заслуги трех жителей Барнаула отмечены государственными наградами. Как сообщает пресс-центр мэрии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Медалью "За труды в культуре и искусстве" награждена заместитель директора по научной работе Государственного художественного музея Алтайского края Наталья Царева. Она является одним из ведущих специалистов музейного дела в крае – внесла большой вклад в комплектование коллекций краевого художественного музея, их изучение и популяризацию.
Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" удостоена заведующая аптечным отделением – старший провизор Детской городской клинической больницы № 7 Галина Евсеенко. Она ежегодно проводит более 90 бактериальных и микробиологических анализов.
Почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" удостоен директор Спортивной школы олимпийского резерва "Горные лыжи" Сергей Кизилов. Под его руководством создаются оптимальные условия для качественных тренировок и подготовки спортсменов высокого класса. Он организует ежегодный семинар спортивных судей по горнолыжному спорту, в котором принимают участие более 70 человек из порядка десяти российских регионов.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по традиции направит в адрес награжденных поздравительные телеграммы", – отметили в мэрии.
22:06:13 17-06-2025
ждём награждения простых рабочих с завода....
08:04:58 18-06-2025
Шинник (22:06:13 17-06-2025) ждём награждения простых рабочих с завода....... А их то за что? Пусть и дальше работают :)