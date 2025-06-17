Владимир Путин отметил трудовые заслуги трех барнаульцев

Им вручены государственные награды

17 июня 2025, 21:35, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Трудовые заслуги трех жителей Барнаула отмечены государственными наградами. Как сообщает пресс-центр мэрии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Медалью "За труды в культуре и искусстве" награждена заместитель директора по научной работе Государственного художественного музея Алтайского края Наталья Царева. Она является одним из ведущих специалистов музейного дела в крае – внесла большой вклад в комплектование коллекций краевого художественного музея, их изучение и популяризацию.

Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" удостоена заведующая аптечным отделением – старший провизор Детской городской клинической больницы № 7 Галина Евсеенко. Она ежегодно проводит более 90 бактериальных и микробиологических анализов.

Почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" удостоен директор Спортивной школы олимпийского резерва "Горные лыжи" Сергей Кизилов. Под его руководством создаются оптимальные условия для качественных тренировок и подготовки спортсменов высокого класса. Он организует ежегодный семинар спортивных судей по горнолыжному спорту, в котором принимают участие более 70 человек из порядка десяти российских регионов.