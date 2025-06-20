Владимир Путин отметил улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае

Президент рассказал о состоянии инвестклимата в стране и выделил регионы, которые повысили свой интегральный индекс

20 июня 2025, 20:50, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин рассказал о результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В числе регионов, которые повысили свой интегральный индекс, российский лидер отметил Алтайский край. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг состояния инвестклимата, который ведет Агентство стратегических инициатив, оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Его рассчитывают по 110 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспорт, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

Как заявил Путин в ходе выступления, этот рейтинг возглавляет Москва. Далее следуют Татарстан и Нижегородская область, а на третьем месте – Московская область и Башкирия.

Российский лидер также подчеркнул, что за прошедший год 57 регионов повысили свой интегральный индекс. В их числе он назвал Алтайский край.

"За прошедший год 57 регионов повысили свой интегральный индекс. В том числе отмечу Челябинскую, Тверскую, Смоленскую и Калужскую области, а также Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Липецкую области и Алтайский край. Их динамика самая высокая", – резюмировал Владимир Путин.

Президент поздравил региональные команды с этим результатом и пожелал всем дальнейших успехов. Участники форума отметили достижения субъектов аплодисментами.